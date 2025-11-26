「何時能賺到30億美金？」陳柏霖在《Yahoo唐綺陽談星私廚》求問國師 投資有譜?!

原本該是雙人合體的宣傳，卻意外變成一人單挑，演員陳柏霖與歌手黃宣攜手主持的實境探險節目，受邀上《Yahoo唐綺陽談星私廚》宣傳，沒想到錄影當天黃宣因身體不適臨時缺席，只能由陳柏霖獨自上陣，陳柏霖笑說：「本來以為可以靠他，我都不用講話，結果他不能來變成我要不停說。」

陳柏霖和黃宣兩人看似不搭嘎的組合，卻一起主持節目，陳柏霖表示在黃宣還沒出道前就認識，覺得他很有才華也很古怪，一起旅行，不知道會有什麼火花，應該滿好玩的，因此製作單位提出企畫時，就主動提出和黃宣搭檔。但講到這也忍不住爆料，其實節目拍攝結束已超過一年，卻遲遲未播出，都是黃宣惹得禍，陳柏霖說：「因為他話太多，素材太多了，所以後期導演、特效師還有字幕校正都很吃力。」

談到節目中的冒險經歷，陳柏霖分享印象最深的就是第一次挑戰高空跳傘，陳柏霖說：「一開始緊張，但跳下去看到景色真的很開心，而且那集特別來賓是舒華，她不但一起跳，而且什麼都敢玩，超猛！」陳柏霖主持節目越來越上手，節目中甚至展現「反客為主」的主持感，頻頻引導訪問唐綺陽，讓她忍不住笑問他是否對主持更有興趣，陳柏霖立刻否認，他說：「主持太難了！我在節目中只是去完成任務，跟要問出一個目標完全不一樣。」

在《Yahoo唐綺陽談星私廚》節目中，每集來賓都有機會向唐綺陽提問請益，陳柏霖直接拋出「何時能賺到30億美金？」的驚人問題，讓唐綺陽一度懷疑自己聽錯，眼睛瞪大重複確認問題，陳柏霖維持一貫淡淡風格說，就覺得30億聽起來很吉祥的數字，讓唐綺陽哭笑不得，但還是認真解析地，唐綺陽說：「如果2026、2027年你還沒有30億台幣，那就可能要把夢想往下降一點。不過2027年應該會看到前面的樣子，那就是第一階段的成功。」