「修法是討好北京？」陸配參政權爭議！林濁水：國民黨修國籍法是「政治自殺」提折衷方案：陸配宣示效忠中華民國

陸配參政權爭議持續延燒，國民黨擬修《國籍法》為大陸配偶（簡稱「陸配」或「中配」）解套，前民進黨立委林濁水接受Yahoo《風向台灣》專訪針對陸配參政權爭議表示，這是「陷入兩難」的難題，直言國民黨擬修《國籍法》是「不知死活」的政治自殺行為。他建議，應讓陸配在台灣移民署辦理宣誓效忠中華民國、繳交中國身分證件的手續，而非強制要求到中國辦理放棄國籍。

前立法委員林濁水

陸配參政為何引發爭議？現行國籍法怎麼規定？

近期陸配參政權引發各界討論，起因於花蓮縣陸配村長鄧萬華等5位村里長因具中華人民共和國國籍，遭內政部依《國籍法》要求解職。其中鄧萬華向花蓮縣政府提起訴願後成功。

李貞秀能用切結書解套嗎？內政部怎麼說？

此外，可能在明年2月遞補成為民眾黨不分區立委的李貞秀也具陸配身份，傳出希望簽署無雙重國籍切結書尋求解套，但內政部長劉世芳明確表示，依現行《國籍法》規定，放棄外國籍不能用切結或具結方式執行。

本次爭議的核心在於對公職人員的國籍要求。依據現行《國籍法》規定，凡擔任中華民國公職者，需對國家單一效忠，因此若具有外國籍，必須辦理放棄。然而，中華民國與中華人民共和國分屬不同國籍，但《兩岸人民關係條例》對陸籍人士的認定與一般外籍人士不同。

國民黨修《國籍法》為中配解套？內政部、陸委會怎麼說？

針對國民黨擬修《國籍法》為中配解套，內政部長劉世芳強調，中華民國與中華人民共和國分屬兩個不同國籍，在台任公職只能對單一國家效忠，特別修法針對中配是「非常奇怪的特權條款」。

對此，國民黨立院黨團反批劉世芳言論完全違反憲法增修條文及《兩岸人民關係條例》，指控其「製造事端」、「刻意搞事」讓台灣陷入更大風險，要求下台負責。

陸委會主委邱垂正日前也指出，《國籍法》的設計並非只針對中配。他強調，國際間不容許放棄國籍的國家不少，包含阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥等。

林濁水為何批國民黨修法是「政治自殺」？

國民黨立院黨團擬修《國籍法》，旨在為陸配參政提供解套。然而林濁水嚴批國民黨直接修改國籍法是「不知死活」的政治自殺行為。

林濁水提出兩大理由：一、台灣社會反感度高： 在目前台灣社會對中共反感度極高的背景下，此舉無疑是逆風而行。二、陸配政治爭議層出不窮： 包括聲援武統，以及國民黨陸配中常委何鷹鷺批評馬英九、歌頌毛澤東等爭議事件，讓國民黨此時修法徒增政治風險。

他直言，「國民黨真是不知死活，應該早一點放棄這樣愚蠢的做法」，更質疑國民黨此舉「固然可以討好北京，但在台灣還要不要參加選舉？」

林濁水指出陸配「放棄國籍」面臨什麼樣的「兩難困局」？

林濁水指出，依台灣《國籍法》要求陸配放棄中國國籍「合理合法」，但實際執行面臨困境。他表示，要陸配到中國大陸辦理放棄國籍手續「壓力很大」，以目前兩岸氛圍，「很可能被教訓一頓、修理一頓」，甚至遭遇難以預料的待遇後仍無法成功放棄，「這個可能性很大」。

因此，他認為形成「依台灣法律要求放棄是 OK，但依中共法律和政治狀況去辦理會出大麻煩」的兩難局面。

比照國際慣例解套？林濁水：應比照美國入籍模式在台宣誓效忠

針對民進黨立場，林濁水認為若陸配確實無法在政治條件下放棄中國國籍，強迫其回中國辦理是「強人所難」。他提出折衷方案：若陸配真心擁護中華民國、願意放棄中國國籍，應在台灣移民署辦理手續，而非到中國辦理。

具體做法是比照先進國家入籍程序——到移民署繳交身分證明（包括護照）、宣誓「唯一效忠中華民國」，並將中國身分證件繳交聲明作廢。林濁水強調，這如同國民黨人士赴美入籍需宣誓效忠美國，是「比較穩妥的辦法」，並強調應「從現行方式解套，而非修法」。