「假郵局人員」稱普發一萬遭冒領 他急交金融卡 3帳戶全被搬空
普發一萬發放作業持續進行，仍有不少民眾尚未完成領取，對此內政部警政署呼籲，有普發現金相關問題，請撥打1988諮詢，不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之；收到未顯號來電或可疑電話，請掛斷後，再向165查證。
延伸閱讀》普發一萬ATM現金提領11/17開放 小編實測3分鐘領取完成教學：領取流程、應備資料、代領方式重點QA一次看
內政部警政署分享，有民眾接到一通自稱是「台中英才郵局的主任李冠億」打來的電話，一開口就問「你是不是有委任一個叫『江羽華』的人來代領普發現金一萬元？」 該民眾一聽覺得莫名其妙，第一時間否認後，對方語氣突然變得嚴肅，表示若非該民眾委託，就代表該民眾的身分遭到冒用，還可能涉及犯罪，還表示要幫該民眾報警。
該民眾坦言，聽到消息當下十分慌張，完全不知道該怎麼辦，只好照對方要求，加入一個LINE暱稱「台中小陳」的人，這名「台中小陳」自稱是警察，聲稱該民眾已經涉案，需要配合製作筆錄，接著又要該民眾加一名自稱「林宏松」的檢察官為好友，而這位「林檢察官」要該民眾提供名下帳戶，說要「查看」，當下該民眾一時慌張，就把自己名下的三個帳戶、餘額等資訊都報給了對方。
對方表示，為了統一保全證據，要該民眾把其中一個帳戶的錢集中轉到另外兩個帳戶裡，等該民眾照做後，對方又叫該民眾把名下三個帳戶的金融卡交給一位陌生男子，當下該民眾完全不覺得哪裡有異，直到帳戶裡的錢全被領光，這才驚覺受騙。
內政部警政署分享，詐騙集團會假冒郵局人員來電，謊稱有人冒領普發現金且涉及刑案，要求加入假警察LINE帳號，隨後假警察要求視訊製作筆錄及加入檢察官LINE帳號，假檢察官聲稱為證明清白，需要查看財產，要求提供金融帳戶資料，並於帳戶間進行轉帳，最後假檢察官要求面交三個帳戶的金融卡予陌生男子。
對此警政署也分享五點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：
有普發現金相關問題，請撥打1988諮詢。
收到未顯號來電或可疑電話，請掛斷後，再向165查證。
政府機關不會以電話告知身分遭冒用，需要配合辦案。
不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。
不要將金融帳戶、提款卡、密碼等資訊，提供予陌生人。
撰稿：吳怡萱
