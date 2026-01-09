「冬天睡覺手腳冰冷」他苦惱 過來人推2招：比穿襪子有用

冬天冷颼颼，有時甚至會冷到睡不著。有網友坦言，自己是手腳冰冷的體質，即使窩在被窩半小時，腳還是冰到快沒感覺，就算穿襪子也沒用，讓原PO相當頭痛，忍不住求救其他網友，「大家有沒有冬天可以暖手腳的方法？」其中不少網友推薦泡腳、電熱毯。

有網友在論壇Threads發文，表示自己一到冬天就手腳冰冷，即使窩在被窩半小時，身體已經很溫暖了，腳還是冰到快沒感覺，就算穿襪子也沒用，只會連同襪子一起變冷，對此原PO坦言十分苦惱，忍不住求救其他網友，「跪求大家有沒有冬天可以暖手腳的方法？」

貼文一出，不少網友推薦泡腳、電熱毯「家裡可以泡澡嗎？如果可以泡澡的話，每晚睡前泡澡，真的超好睡」、「今天得到一個方法，您參考下：『腳泡熱水連續一周，身體會有感』」、「睡前溫熱的水泡腳10分鐘試試，還有床上鋪毯子會很溫暖喔」

「買電熱毯，你就會發現再怎麼冷你都不會怕了」、「我跟你一樣體質，手腳都很冰，體內很虛，自從買了電熱毯一切OK」、「強烈推薦電熱毯，買了你的冬天從此昇華，我只後悔沒有提早十年買！」、「絕對是電熱毯，睡前半小時打開暖被，躺進去腳很快就暖，比什麼穿襪子有用太多」

「電毯絕對要買，省電又溫暖，之前沒買的時候快冷死，買完才知道什麼叫溫暖」、「這題我會，我果斷買電熱毯（記得找有牌子的）我自己不會開著睡覺，我通常都是睡前滑手機或洗澡先開給它熱～ 之後要睡的時候我就關掉了，棉被裡很暖和」、「電熱毯最佳選，我也是就算包在棉被裡腳還是捂不熱的人，買了電熱毯，全身都是暖的，缺點是容易離不開床」。

撰稿：吳怡萱






