「初代哈利」丹尼爾親筆信致11歲「小哈利」：希望你玩得比我當年更開心！

【文／千尋少女】《哈利波特》影集正式啟動，過去飾演「哈利波特」長達10年的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），近日透露自己親筆寫信給影集版11歲童星多米尼克麥克勞克林（Dominic McLaughlin），誠摯歡迎他踏入魔法世界，並暖心祝福：「希望你擁有最美好的時光，甚至比我當年更快樂！」

(Photo by Bruce Glikas/WireImage)

全球暢銷奇幻小說《哈利波特》自2001年推出電影版後，開啟橫跨10年、共8部系列作品的票房傳奇。自2023年HBO宣布重啟影集版後，歷經大規模公開海選，終於在今年五月起陸續公布「哈利、榮恩、妙麗」三位主演童星及主要卡司。消息一出立即掀起書迷、影迷熱議，新舊兩代演員的比較更讓新卡司背負不小壓力。

HBO

近日，丹尼爾在接受《早安美國》訪問時，被問到是否給「新哈利」什麼忠告。他透露，得知多米尼克獲選後便直接寫信給他，「我並不覺得任何扮演哈利的人都應該來找我，只是我剛好認識劇組裡的幾位朋友，所以我決定寫信給多米尼克。而且他也回了一封很可愛的信給我。」

他強調自己並不想成為下一代演員的壓力來源：「我完全不想成為這些孩子心中的陰影。我只想告訴他，我希望你們玩得開心，甚至比我還開心——我當年已經玩得很開心了，但真心希望你們能玩得更開心。」

《哈利波特：死神的聖物》劇照

丹尼爾與多米尼克之間的連結不只於角色上，兩人都是在11歲時接下這個將徹底改變人生的經典角色。他笑說：「我看到他和其他孩子的照片，就好想抱抱他們。他們看起來都好年輕，我看著時會想：『哇，我那個年紀就開始在做這些事，真的太瘋狂了。」

《玩命Online：雙槍對決》劇照

HBO全新製作的《哈利波特》影集將忠實改編 J.K. 羅琳的七本小說，每季對應一本原著小說，拍攝期預計長達 10 年。目前第一季已正式開拍，預計在2027年與觀眾見面。

值得一提的是，為了確保小演員在拍攝期間仍能接受完整教育，劇組已獲准在英國華納兄弟利維斯登片場打造一所「臨時學校」，供他們在拍攝空檔就讀。這項史無前例的安排不僅展現劇組對未成年演員的重視，也凸顯本劇爲大規模、長期製作所作的周全準備。

