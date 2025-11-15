「北京當局對日複合式威脅」總統府籲中國勿成為國際社會的麻煩製造者

總統府發言人郭雅慧今天（15日）表示，北京當局基於政治目的，對日本進行各類型的「複合式威脅」，對印太區域的安全穩定構成高度威脅，期待中國善盡大國責任，立即停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

總統府發言人郭雅慧15日表示，北京當局基於政治目的對日本進行各類型的複合式威脅，對印太區域的安全穩定構成高度威脅。（中央社資料照）

中日因為日本首相高市早苗「台灣有事」的發言，緊張情勢升溫。中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。此外，中國海事局網站今天發布航行警告，17日至19日一連三天，將在黃海中部的部分海域，進行實彈射擊。

總統府發言人郭雅慧下午表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上也共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑑於北京當局連日來相關行為，對於區域安全穩定的衝擊，台灣正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

郭雅慧強調，期待中國善盡大國責任，立即停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

