「北台灣最大夜市」突宣布收攤！最後營業日曝光 居民不捨
生活中心／李紹宏報導
桃園中壢仁海宮建廟200年，香火鼎盛，一到晚上廟旁有佔地約2萬坪的夜市，吸引超過400個攤商進駐，相當熱鬧，號稱是北台灣最大夜市；不過驚傳將在本周末（7日）正式結束營業，讓居民相當不捨ˋ！
桃園中壢仁海宮臉書粉專指出，配合五朝福醮期間活動安排，12月7日（星期日）為中壢仁海宮廟會市集最後營業日，遊樂設施仍將持續照常營業。
根據了解，仁海宮夜市自今年8月2日起，每週五、六、日營業，吸引不少人潮，為何會突然宣布壞消息？有粉專「桃園吃喝玩樂在這裡」發文透露，原因是該夜市的相關設施和攤位「未能通過政府稽查和審核」，因此只能遺憾地提早結束營業。
消息一出，讓居民相當驚訝。也感到不捨，「已經看到遊樂設施都在拆了」、「攤攤排排站，圍繞著一些觀光者、在地人真的很熱鬧，算是中壢區難得的體驗活動」。不過也有人認為，其實仁海宮夜市的交通十分雜亂，且攤位內容重複，因此聽到收攤反而感到不意外。
