「北投舞王」降臨上海！阿信化身花美男 合體F3舞力全開

阿信19日罕見穿粉色西裝演出。翻攝小紅書

言承旭、吳建豪、周渝民與五月天主唱阿信，昨（19日）於上海梅賽德斯奔馳文化中心正式啟動全新巡迴演唱會「F✦FOREVER 恆星之城」，全場演出最讓歌迷驚喜的焦點，莫過於阿信「放下主唱包袱」大秀舞技，粉絲笑稱老家在北投的他，根本是「北投舞王加入偶像男團正式出道」。

阿信昨更換上一身粉紅色造型登場，顛覆過往在五月天舞台上的沉穩形象，瞬間化身「花美男」，讓全場歌迷看得目不轉睛。他不僅與言承旭、吳建豪、周渝民同台尬舞，動作到位、表情投入，還完全融入男團氛圍，唱跳默契十足，現場尖叫聲不斷，也有歌迷直呼「不敢相信自己看到什麼」。

廣告 廣告

阿信19日罕見穿粉色西裝演出。翻攝小紅書

阿信難得跳得如此盡興，立刻在網路上引發熱烈討論，有歌迷笑說：「2025年結束得太美好，竟然看到北投舞王跳舞了！」也有人幽默調侃：「恭喜阿信終於圓夢，唱跳一次到位！」甚至還有粉絲大讚他「終於加入偶像男團」，而阿信在演唱會上熱舞的畫面也迅速在社群瘋傳，話題持續延燒。

阿信19日合體F3在上海開唱。翻攝微博

阿信19日合體F3在上海開唱。翻攝微博



回到原文

更多鏡報報導

不只唱跨年！蕭亞軒深夜丟喜訊 專輯巡演「同步規劃中」

獨家／蕭亞軒消失3年不斷進出醫院 閨密顫抖吐內幕：真的很辛苦

周杰倫率4分身「送外賣」 畫面曝光網噴飯：做夢都在笑