「北投舞王」降臨上海！阿信化身花美男 合體F3舞力全開
言承旭、吳建豪、周渝民與五月天主唱阿信，昨（19日）於上海梅賽德斯奔馳文化中心正式啟動全新巡迴演唱會「F✦FOREVER 恆星之城」，全場演出最讓歌迷驚喜的焦點，莫過於阿信「放下主唱包袱」大秀舞技，粉絲笑稱老家在北投的他，根本是「北投舞王加入偶像男團正式出道」。
阿信昨更換上一身粉紅色造型登場，顛覆過往在五月天舞台上的沉穩形象，瞬間化身「花美男」，讓全場歌迷看得目不轉睛。他不僅與言承旭、吳建豪、周渝民同台尬舞，動作到位、表情投入，還完全融入男團氛圍，唱跳默契十足，現場尖叫聲不斷，也有歌迷直呼「不敢相信自己看到什麼」。
阿信難得跳得如此盡興，立刻在網路上引發熱烈討論，有歌迷笑說：「2025年結束得太美好，竟然看到北投舞王跳舞了！」也有人幽默調侃：「恭喜阿信終於圓夢，唱跳一次到位！」甚至還有粉絲大讚他「終於加入偶像男團」，而阿信在演唱會上熱舞的畫面也迅速在社群瘋傳，話題持續延燒。
更多鏡報報導
不只唱跨年！蕭亞軒深夜丟喜訊 專輯巡演「同步規劃中」
獨家／蕭亞軒消失3年不斷進出醫院 閨密顫抖吐內幕：真的很辛苦
周杰倫率4分身「送外賣」 畫面曝光網噴飯：做夢都在笑
其他人也在看
言承旭流星項鍊高掛望遠鏡全網想起「杉菜」哭了 追憶大S點閱量破3億次
F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，昨（19日）晚與五月天阿信聯手在上海梅賽德斯奔馳文化中心展開首場「F✦FOREVER恆星之城」，華麗的四面台，華麗的舞台服裝，還有一首接一首喚起回憶的歌曲，都讓粉絲看得過癮。而言承旭獨唱部分，拿出流星項鍊高掛望遠鏡上，更讓《流星花園》粉絲想起大S飾演的「杉菜」，話題流自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
除名F4演唱會 朱孝天看阿信花美男照片又槓上？仔仔哭爆
朱孝天前陣子透過影片表示自己是看新聞才知道「被除名」F4演唱會，但因他又提到拒絕了唱片公司3個要求後彼此斷了聯繫，因此不少網友覺得他的說法前後矛盾，近日他和老婆韓雯雯去尼泊爾旅行歸來，都有很多心靈收穫，不過昨（19日）晚有網友拿出阿信在演唱會上的花美男造型照片給他看，朱孝天的回應卻有點「酸溜溜」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025十大娛樂新聞回顧》F4合體五月天 朱孝天缺席新巡演
「F4」言承旭、吳建豪、周渝民、朱孝天曾以《流星花園》紅遍全亞洲，今年7月在五月天「回到那一天」大巨蛋演唱會上驚喜合體擔任嘉賓，演唱經典歌曲〈流星雨〉造成轟動，更掀起滿滿回憶殺。不料就在粉絲期待F4風光復出展開巡演之際，朱孝天缺席了。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
阿信＋F3上海首唱！言承旭曬定情物悼大S 朱孝天回應超酸
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F♦FOREVER」昨(19日)起在19、20、21、22日在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，昨是F3加阿信一起登台的首場演唱會，給足粉絲驚喜感，其中言承旭SOLO部分，他還拿出在《流星花園》中送給「杉菜」大S的項鍊，掛在望遠鏡上，用過去戲劇中的細節悼念大S。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
重現《流星花園》名場面！言承旭掛流星項鍊哽咽悼大S 逼哭全場
F4成員言承旭、周渝民、吳建豪聯手五月天主唱阿信，12/19-12/22一連四天在上海合體開唱，舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，首場在19日晚間登場。其中言承旭在個人SOLO橋段，重現《流星花園》送杉菜流星項鍊的經典場面，哽咽悼念大S，讓不少網友看到後紛紛感動落淚。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前 ・ 65
張文隨機砍人「模仿、致敬成分低」 犯罪心理學家警告：攻擊模式恐生根
台北市19日晚間發生的北捷隨機攻擊事件引起社會震驚，27歲男子張文在台北車站及中山商圈投擲煙霧彈並隨機持刀攻擊，最後逃到誠品南西店墜樓身亡。事件造成4人死亡、多人受傷。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《艾蜜莉在巴黎》第五季評價如何？一次上架10集火速衝上Netflix排行榜！結局艾蜜莉跟誰在一起？第五季是劇終大結局嗎？劇情重點整理！
《艾蜜莉在巴黎》第五季「艾蜜莉」穿梭在羅馬、巴黎和威尼斯，三城的街道上，身穿時尚華服，面對各種不同的職場難題和愛情選擇，目前 《艾蜜莉在巴黎》第五季評價如何？「艾蜜莉」的感情生活有什麼進展？和好友「敏迪」有沒有因男人友誼破裂？《艾蜜莉在巴黎》會不會有第六季？下一季可能要去希臘？「艾蜜莉」與「加百列」感情伏筆？第五季劇情重點整理！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
金宇彬、申敏兒今完婚！攜手捐款3億幫助弱勢
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導韓國人氣演員金宇彬與申敏兒在愛情長跑10年後，於今（20）日舉辦婚禮，正式步入婚姻殿堂。2人所屬經紀公司AM娛樂透露，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
兄弟情太感人！都敬秀MMA空檔直衝新羅酒店 趕上金宇彬婚禮5分鐘快閃
愛情長跑10年的金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店完婚，今晚婚禮現場眾星雲集，就連在首爾高尺天空巨蛋參與2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）的D.O.都敬秀都特別趕場，趁著典禮空檔參與好哥兒們金宇彬的人生大事！鏡報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
張文早有預謀！平板竟藏「謀殺計畫」 犯案時間、地點都吻合
檢警今（20）日有重大突破！台北市發生震驚全國的連環縱火與隨機殺戮案，27歲通緝犯張文在3小時內橫跨中山區與中正區，沿線縱火並持刀彈瘋狂襲擊；最終張文墜樓身亡，共造成4死11傷。事後，檢警從張嫌旅館內的平板電腦發現疑似詳細的「殺人計畫書」，其犯案時間、路線與地點均與現實完全吻合。調查推估，張嫌自今年1月搬至台北後，大約從年中便開始縝密籌畫這場殺戮，且雲端權限僅其一人擁有。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
米可白放閃不藏了！曬「男友視角照」甜喊：攝影師很有愛
女星米可白（趙亦瑄）卸下兒童台姐姐身分後，近年在戲劇圈表現亮眼，形象也從甜美可愛逐漸轉為清新知性，私下更常透過社群平台分享生活點滴。她去年8月大方認愛演員孫綻後，感情狀態備受關注，兩人不時在社群放閃，相當甜蜜。米可白昨（18日）在IG曬出一系列「男友視角」美照，甜笑模樣瞬間掀起網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小禎大方吻小7歲男友「Emma真實反應曝」 發少女尖叫
温昇豪、Emma（李曼唯）和曾向鎮一同為《整形之後》宣傳，劇中曾向鎮有唇顎裂的問題，三人特別出席羅慧夫顱顏基金會公益座談。曾向鎮透露，在做特殊妝造時，每次一喊卡他就會擔心被外面的人看到，所以當時跟Emma拍口罩吻時，他自己其實也很緊張，擔心對方看到有妝造的自己會害怕。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 1
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 13
半個演藝圈都來了！金宇彬、申敏兒婚禮星光爆棚 李炳憲、金泰梨、BTS的V也到場
韓流明星情侶檔金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店大婚，正式升格夫妻。兩人的婚宴眾星雲集，除了擔綱婚禮主持人的李光洙，以及好友D.O.都敬秀，特地從2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）典禮空檔趕來，就連BTS（防彈少年團）成員V都現身祝賀，賓客陣容媲美頒獎典禮。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 8
陳都靈宣傳片變恐怖片？牙齒消失嚇到發涼 慢速特寫圈出驚人影像
距離「2025 騰訊視頻星光大賞」開幕尚有數日，官方宣傳片卻意外引發網路討論。影片中女星陳都靈的口部影像在慢速播放下，被部分網友指出「牙齒消失」，相關揣測迅速在社群平台延燒，成為近期討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
柿子影言》火與燼澈底翻車 老男人碎念3小時
原本該有更浩瀚背景的電影，變成納美人一家的冒險記(圖/二十世紀影業 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
金宇彬、申敏兒公開浪漫婚紗照 大婚前暖捐3億做公益
【緯來新聞網】金宇彬、申敏兒相戀10年，於今（20日）晚間於首爾舉辦婚禮，晉升夫妻，儀式將以非公開形緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
傑克布萊克40度高溫背野豬逃命 《大蟒蛇》荒謬動作戲讓人笑到抽筋
今年耶誕跨年冒險喜劇唯一選擇《大蟒蛇》即將在24日上映。改編自1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，導演湯姆葛米根從來就沒有想要正經對待這個IP，希望用一個充滿驚喜又刺激又好笑的角度玩轉這個故事。《大蟒蛇》敘述一群朋友人生被推向懸崖，為了完成兒時夢想，拼命想重拍出一部低成本恐怖電影「大蟒蛇」，結果事情全面失控，緊張與荒謬齊飛。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3