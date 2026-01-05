「卓别林孫女」名號太沈重？奧娜卓別林一度想改名逃避 接演《阿凡達》後重燃演戲魂

1. 《火與燼》反派「瓦蘭」表現亮眼，她其實大有來頭！

2. 接演《阿凡達》前，奧娜已在古巴蓋樹屋準備隱退！

3. 「卓别林」家族光環響亮卻沈重，奧娜一度想改姓？

【文／千尋少女】在史詩續作《阿凡達：火與燼》中，飾演反派首領「瓦蘭」的奧娜卓別林（Oona Chaplin），以充滿怒火與原始力量的演出，令全球觀眾印象深刻。然而，這位39歲的女演員背後，背負著一個響亮卻沉重的姓氏——她是「喜劇大師」查理卓別林（Charlie Chaplin）的親孫女。近日她受訪時坦承，這個家族光環曾讓她備感壓力，甚至一度考慮更改姓氏，打算隱姓埋名。

廣告 廣告

奧娜的母親是英國女星潔拉汀卓別林（Geraldine Chaplin），外祖父正是電影史上的傳奇查理卓別林。她坦言，演藝之路的大門確實因這個姓氏而更易開啟，但隨之而來的是深層的自我懷疑。奧娜向《泰晤士報》透露，從倫敦皇家戲劇藝術學院畢業之初，她曾認真考慮改名：「我經過很長一段時間，才感覺自己配得上這一切。我知道，有些門之所以為我打開，正是因為我與這位傑出人物的關聯。」

(Photo by Zak Hussein/Variety via Getty Images)

然而，奧娜最終並未改名。她解釋，心態的轉變來自於極度努力的工作，以及一個關鍵體悟：「我意識到，無論我做什麼，都永遠無法與祖父的成就相比。」這份釋然，讓她將重心從「罪惡感」轉向「感恩」。她感性表示：「如果我人生的意義，僅僅是讓人們說『噢，那是卓別林的孫女』，然後去搜尋他、看一部他的作品，那我會很開心，因為他真的是個天才。」

《冰與火之歌：權力遊戲》劇照

奧娜的演藝生涯始於2007年，曾參演《冰與火之歌：權力遊戲》、《黑鏡》等作品，但多以配角或時代劇為主。在接獲《阿凡達》邀約前，她的事業陷入瓶頸，甚至一度想隱退：「我當時其實已經做好退出演藝圈。我在古巴的叢林親手蓋了一座樹屋，心想以後就住在這裡，就這樣吧。」

直到詹姆斯卡麥隆的邀約出現，才徹底扭轉她的想法。奧娜在《阿凡達：火與燼》中飾演灰燼群的兇悍領袖，這個極具身體張力與複雜性的角色，重新點燃了她的表演魂：「這讓我再次愛上演戲。它讓我對我的職業、對說故事這份天賦，重拾了無盡的感恩，這些都是我曾經遺忘的。」

《阿凡達：火與燼》劇照

導演詹姆斯卡麥隆曾透露，選角初期他原本考慮啟用一線明星，但奧娜的表現驚艷了他，「要放棄那些我早已熟知的面孔，的確是個艱難的決定。但奧娜對角色的理解、她的舉手投足，以及那種無所畏懼的態度，讓我印象深刻。而且她準備極其充分，對整整七、八頁的試鏡腳本瞭若指掌。」

《阿凡達：火與燼》劇照

身為默劇大師的後代，奧娜在《阿凡達：火與燼》中的表演，意外與祖父的藝術產生連結。片中她展現了極強的體力與爆發力，除了接受特技、射箭與武術訓練，還得穿上動態捕捉服模擬納美人的動作。她笑稱，這份工作終於讓她「脫下束胸衣」，擺脫過往英國古裝劇的端莊形象，能在地上爬行、翻滾，盡情展現肢體張力，而這正與祖父卓別林最擅長的肢體表演不謀而合。

《阿凡達：火與燼》現正熱映中

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！