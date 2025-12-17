「卓榮泰不副署財劃法」你怎麼看？Yahoo民調揭網友想法

立法院日前三讀通過「財政收支劃分法」修正案，但政院評估新版將增加中央整體預算，面臨執行困境，對立法院提出覆議案遭到否決；15日行政院長卓榮泰宣布不副署，創下憲政首例，引發外界高度關注，對此Yahoo奇摩也發起網路民調，調查網友們的看法。

延伸閱讀》不副署意思是什麼、會怎樣？倒閣意思又是什麼？倒閣總統要重選嗎？

Yahoo奇摩自昨（16日）發起「卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，你的看法是？」網路民調，截至今（17日）下午3時30分為止，共超2萬2千人參與投票。

廣告 廣告

對於「行政院長卓榮泰宣布不副署新版財劃法，你的看法是？」有58.3%的網友完全不贊成，有15.6%的網友非常贊成，有5.0% 的網友不太贊成，有4.9%的網友還算贊成，其中不知道／沒意見的網友占16.2%。

Yahoo奇摩發起「卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，你的看法是？」網路民調，調查網友看法。（圖取自Yahoo奇摩網站）

至於「民進黨指出，在野不認同可以對行政院長提出不信任案（倒閣），你的看法是？」有38.6%的網友完全不贊成，有26.3%的網友非常贊成，有9.4%的網友還算贊成，有8.4%的網友不太贊成，其中不知道／沒意見的網友占17.3%。

Yahoo奇摩發起「卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，你的看法是？」網路民調，調查網友看法。（圖取自Yahoo奇摩網站）

行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》，引發輿論譁然，對此總統暨民進黨主席賴清德今（17）日表示，這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考如何共同合作；當前的憲政情勢需要全體黨公職的支持，這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來，大家一起堅守憲政底線。

撰稿：吳怡萱





