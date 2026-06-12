「南朋友」回歸！Netflix官宣新劇《鬼謎東宮》7/17上線：南柱赫聯手盧允瑞上演深宮「斬妖除魔」羅曼史！曹承佑出演神秘宮主...

【文／少女心文室】進入6月份，不少7月新劇展開宣傳！Netflix在今 (12)日官宣7月韓劇《東宮》定檔7/17上線！該劇由南柱赫、盧允瑞、曹承佑主演，劇情題材相當特別，由《惡魔法官》崔政奎導演執導，《不可殺：永生之靈》權昭羅、徐載源編劇執筆劇本。劇情講述在充滿秘密的深宮中，出沒各式各樣的鬼神…「除魔者」和「宮女」潛入宮中，展開解決鬼神的神祕動作劇故事，特殊的題材掀起熱議，預計將有破格特效場面，還有新穎的羅曼史登場！

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Netflix《鬼謎東宮》南柱赫海報(圖片來源：Netflix)

32歲南柱赫很早就走紅，在2015年搭檔金所泫演出校園韓劇《Who Are You－學校2015》男主角嶄露頭角，之後陸續出演《奶酪陷阱》、《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《河伯的新娘 2017》、《耀眼》、《非常校護檔案》、《Start-Up：我的新創時代》等作品，並在2022年主演《二十五，二十一》「白易辰」一角再次讓演藝事業衝上顛峰！之後在《非法正義》播出期間隨即入伍！時間飛快，一轉眼南柱赫正式退伍！新作確定主演古裝宮廷劇《鬼謎東宮》回歸，在劇中飾演除魔者「具天」，擁有以刀斬殺鬼魂的能力，並能穿梭陰陽兩界的降魔者，為了解決王室發生的奇怪事件而潛入宮中，遭遇了難以想像的黑暗世界....

Netflix《鬼謎東宮》南柱赫劇照 (圖片來源：Netflix)

26歲盧允瑞過去為模特兒拍攝不少廣告，2022年才以演員身分出演電視劇《我們的藍調時光》正式出道，演出高中生「房英珠」一角嶄露頭角！而盧允瑞陸續出演作品都是學生角色，包括2023年演出《浪漫速成班》還有電影《20世紀少女》都是高中少女角色！而盧允瑞最新作確定主演《鬼謎東宮》回歸，這不僅是盧允瑞首部古裝劇作品，同時也是盧允瑞首部電視劇女主角作品，盧允瑞將在劇中飾演高傲、毫無顧忌、博學多聞的宮女「生姜」一角，生來就能鬼魂溝通的她，運用自己視為終生詛咒的能力，與具天一起揭開宮殿的秘密！盧允瑞與南柱赫新穎的CP組合火花效應掀起期待！

Netflix《鬼謎東宮》盧允瑞劇照(圖片來源：Netflix)

46歲曹承佑也確定出演《鬼謎東宮》！曹承佑出演許多夯劇，包括《神的禮物－14天》、《秘密森林》、《Life》、《秘密森林2》、《薛西弗斯的神話》、《離婚律師申晟瀚》等作品！這次時隔3年回歸電視劇，確定出演《鬼謎東宮》！曹承佑將飾演深宮之王，掌握故事的中心，曹承佑將展現兩面人物，為了解除東宮的鬼神詛咒，他秘密召集南柱赫荷盧允瑞來斬妖除魔，但曹承佑將展現國王極深城府，有著明君的一面，但也暗藏著深不可測的反轉面貌！令觀眾相當期待3人帶來的全新火花！《鬼謎東宮》確定7/17在Netflix獨家上線！