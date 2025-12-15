「原本以為會是實況後公開道歉結束」《沉默之丘f》加藤小夏專訪感謝大家包容愛戴
《沉默之丘f》主角雛子的建模演員加藤小夏，自從開實況玩《沉默之丘f》以來已經達到 40 萬訂閱，以日本遊戲實況圈來說是相當驚人的成績，而她接受日媒專訪除了談演出之外，她認為實況能成功非常出乎意料，她原本以為她的非常爛的技術等等會被罵到公開道歉結束這個計畫，但大家都很包容她真的非常感謝。
加藤小夏接受日媒 gamespark 專訪，首先談到建模演出時的感想，加藤認為雛子的成長故事跟心靈狀態是非常令人難過的，在演完一個雛子後，光是看到另一個雛子的劇本狀態就會讓她掉眼淚，認為《沉默之丘f》無論是故事、角色、時代美術跟當然讓她嚇到卡關的驚悚內容都非常值得推薦給大家。
而談到實況企劃，加藤坦言原本第一次實況後覺得最後會是要跟大家公開道歉，因為玩得太差也不夠認識遊戲等等的結束企劃，但沒想到觀眾都非常包容她，她覺得全世界都拯救了她，要跟全球的觀眾說聲謝謝。
