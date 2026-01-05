「只衝突不妥協很難破4成」黃暐瀚6建議喊話賴清德：學阿扁妥協藝術 到立院報告爭淺藍淺白選民
借鏡阿扁「衝突、妥協、進步」：用妥協換進步，才能爭取中間選民
面對1.25兆軍購預算卡關、彈劾案壓力，賴清德總統民調卡在四成大關。政治評論員黃暐瀚今（5）日在廣播節目中直言，賴總統目前施政「只有衝突、沒有妥協」，這讓民意支持難以突破。「只有衝突沒有妥協，很難獲得40%以上人民支持」他提出6項建議，直言賴清德應該「彎下身段」爭取中間選民，借鏡陳水扁當年「衝五步、退兩步」的智慧。他強調，唯有讓藍白選民回頭要求在野黨積極面對軍購預算，才會真正對藍白立委造成壓力。
黃暐瀚：關鍵在總統手上
黃暐瀚表示，週末連續發文談軍購議題後，除了呼籲在野黨「速排速審」，行政部門和賴總統也有很多可以做的事。他在臉書發文指出，從大罷免大失敗後，賴清德民調支持度已站回四成，軍購預算也獲國人過半支持，「這時賴總統應該懂得彎下身段，盡力尋求中間選民支持，特別是淺藍淺白的民眾」。
六大建議：從國情報告到下鄉溝通
第一，到立法院進行軍購國情報告
黃暐瀚表示，正因為1.25兆國防特別預算受到在野黨強力阻擋，三軍統帥如果願意到立院進行國情報告，依憲法規定「堅持不備詢」，一定可以增加更多國人支持。他強調，「總統可以去報告完以後，接下來他要開始進行那些階段，如果就是違憲的話，可以不講話啊。」
第二，到立法院說明被彈劾的態度
黃暐瀚區分兩種情況，「到立院國情報告軍購不備詢，到立院彈劾可問可答。」他解釋，當進到彈劾案時，彈劾的是總統本人，「你總不能叫行政院長幫你回答吧？」賴總統可以勇敢反問立委：「請問你們貴院要彈劾我的理由是什麼？我哪裡做得不對？我沒有違法亂紀、不貪不取，為什麼要彈劾我？」
總統被立院彈劾後，立院將邀請被彈劾人到立院說明。黃暐瀚在臉書指出，依規定總統可以選擇不去，但如果賴總統願意去，對於爭取中間選民的認同會有一定幫助。
第三，編列軍人加薪預算
黃暐瀚直言，在野黨去年提出軍人加薪，行政院認為預算編列權被侵犯而提釋憲，「釋憲就卡住了嘛，憲法法庭後來又卡了一年多，這對民眾來講觀感會不好。」他質疑：「你願意在國防上花錢，卻不願意花在軍人的薪水上面？」
他在臉書進一步說明，這件事與「普發一萬元」如出一轍，什麼叫「行政權被侵犯」，嘴巴說破也沒多少人聽懂。為了爭取民眾支持國防預算，同步執行國會的加薪修法（依舊等待釋憲結果），可大大降低在野黨的反對力道。
第四，召開國是會議
黃暐瀚建議針對核能等重大議題召開國是會議，「這不是只有鄭麗文、黃國昌，它會有很多社會的賢達，有社會力量進來。」他在臉書表示，國是會議可邀集朝野各界、社會賢達，針對重大議題交換意見，尋求更多共識與支持。
第五，補提大法官
針對憲法法庭爭議，黃暐瀚認為總統應該繼續提名大法官，「提完以後更清楚說明為什麼是這些人。」他在臉書指出，會不會被藍白阻擋是一回事，繼續依憲法提名大法官是總統職責。若能補滿15位大法官，將可完備憲法法庭的運作功能；反之，民眾也會檢視藍白反對是否合理。
第六，下鄉跟人民頭家報告
黃暐瀚表示，接下來半年藍白會下鄉講為什麼要彈劾賴清德，「賴清德總統有團結十講，講了四講還有六講沒講，你可以下鄉去把它講完。」他在臉書補充，有關軍購、兩岸、民生等相關議題，都可以繼續跟人民頭家報告，爭取支持。
借鏡阿扁「衝突、妥協、進步」
黃暐瀚在節目中提到陳水扁前總統的「武功心法」——「衝突、妥協、進步」，他解釋這是「衝五步、退兩步，實質進三步」的策略。他說，「你都只有衝突沒有妥協，你就很難得到40%以上的人民支持。」
黃暐瀚強調，民眾其實並不支持藍白在立院擱置1.25兆特別預算，這時賴總統應該懂得彎下身段，盡力尋求中間選民的支持，特別是淺藍淺白的民眾。「唯有藍白選民自己回頭要求在野黨積極面對軍購預算，才會真的對藍白立委造成壓力。這關鍵就在總統手上，就看賴總統願不願意。」
額外建議：賴主席應見在野黨主席
除了上述六點，黃暐瀚在節目中還提到，賴清德以民進黨主席身分，也能做一件事——見在野黨主席進行黨際協商，透過多元管道化解政治僵局。
黃暐瀚週末在臉書連續發文談軍購議題，表示身為支持厚植國防的公民，該說的都已說明清楚。他認為國防是跨黨派議題，因為台灣面臨軍事威脅，「提升國防是為了保障你我能夠繼續在網路上筆戰、繼續討論、繼續投票、繼續讓不同政黨輪流執政、繼續自由安全的生活。」
