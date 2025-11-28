「台中公車動態」目前無動態訊息，來源單位已緊急處理中，造成不便之處敬請見諒。

近年來短影音盛行，由於片長限制在製作時大多會將影片節奏加快、內容精簡，且為了追求流量與符合大眾胃口，影片形式常常流於單一，身為創作者的你，如何在數據與創意內容間取得平衡，應該苦惱一番了吧～不過！近日 IG 官方悄悄推出了五大實用的新功能，讓創作更多元也更易於使用，趕快跟著 Spac1 來看看 Reels 這次究竟升級了什麼吧～ 20 分鐘錄影上限 那第一個新功能也是最受矚目的改變就是 Reels 時長上限大幅提升囉～不侷限於過往的三分鐘，現在創作者可以直接在 Reels 內拍攝、上傳最長 20 分鐘的影片，無論是旅遊紀錄、烹飪教學、訪談或 Vlog，都能更完整呈現！ 新增復原 Undo 工具 面對多段影片編輯，若按錯鍵過去只能重來，如果一次有十幾個素材真的會超級崩潰，所以 Instagram 聽到大家的心聲了～這次總算補上 Undo 功能！使用者只需一鍵就能撤銷最新動作，編輯流程更貼近專業剪輯軟體，容錯率也更高，我真的會願意因為這個功能就直接在 Reels 內剪輯耶（讚

電獺少女 ・ 1 天前