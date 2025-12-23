「台中Hi 8 全城開趴」8大慶典接力登場
【記者陳世長台中報導】台中市政府整合跨局處資源，重磅推出「台中Hi 8 全城開趴」活動計畫，自12月起一路延續至明年中台灣燈會，88天期間串聯8大指標性活動，打造城市級慶典矩陣，全面行銷台中、帶動消費與觀光熱潮。盧市長今（23）主持市政會議時表示，市府已提前完成大型節慶活動的整體規劃與維安部署，確保活動順利進行，並呼籲市民參與活動時配合相關安全指引與安檢措施，共同維護活動安全，讓節慶安心、圓滿舉行。
盧市長指出，台中市大型節慶活動向來領先全國啟動，今年自這週末起陸續展開，包括五月天演唱會及跨年系列活動，市府已提前完成整體規劃與維安部署，全力確保活動順利進行；同時提醒市民踴躍參與之際務必重視自身安全，留意入場位置與疏散路線，配合現場指引及維安人員疏散指揮，並遵守隨身物品相關規定。針對大型活動，市府將採取場地全面檢測及人員進場安檢等雙重安檢機制，期盼市民耐心配合，共同維護活動安全，讓各項節慶在安心、歡樂的氛圍中圓滿舉行。
盧市長強調，一起來台中一路玩到元宵節，感受熱鬧節慶氛圍、迎接好運新年。
市府新聞局長欒治誼說明，此次「Hi 8」系列活動包含市府主辦的「台中耶誕嘉年華」與「台中最強跨年夜」，並協助舉辦「五月天演唱會」、「頑童演唱會」，同時結合各局處共同推出「台中購物節」、「綠美圖開幕」、「元旦大國旗升旗典禮」及「中台灣燈會」等共8項大型活動，透過音樂、藝術、燈節與節慶活動，讓整座城市在歲末年初持續升溫。
欒局長表示，今年「台中耶誕嘉年華」攜手國際人氣IP「角落小夥伴」，以「台中珍甜 角伴耶誕」為主題，在舊台中火車站、綠川、柳川與中山路街區打造多處耶誕燈區，設置12組角落小夥伴氣膜。其中，舊火車站前廣場更設置高達18公尺、且是自2017年以來最高的耶誕樹，主燈「耶誕珍甜」以千層蛋糕為設計靈感，是全台唯一穿著手工訂製蛋糕裙的耶誕樹，成為全台獨一無二的節慶亮點，吸引民眾拍照打卡。
在演唱會與城市行銷方面，新聞局也協助五月天於台中公園、夏綠地公園設置大型主題裝置，並串聯台中捷運打造主題車站，還有彩繪公車與文化資產園區《MAYDAYLAND in Taichung》沉浸式特展，成功帶來城市話題；頑童演唱會則於多個捷運站設置形象裝置與影音廣告，並舉辦快閃見面會，讓藝人、粉絲與城市近距離互動。
而年底壓軸的「2026台中跨年晚會」將於12月31日晚間在水湳中央公園登場。新聞局指出，去年台中跨年吸引48萬人次到場，網路直播累計近500萬觀看人次，今年再度升級卡司，邀請金曲歌王蕭敬騰、盧廣仲、告五人、動力火車、麋先生、TRASH等重量級藝人接力演出，並搭配180秒中高空煙火秀，迎接2026年到來。
