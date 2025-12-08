「台東縣達仁鄉土坂村活動中心」融合傳統與現代元素！從建築看見自然力量的痕跡與地域美學的文化意象
「台東縣達仁鄉土坂村活動中心」融合傳統與現代元素！從建築看見自然力量的痕跡與地域美學的文化意象
整理｜Eason 圖片來源｜十彥建築師事務所
位於台東縣最南端的達仁鄉，土坂村活動中心的重建不僅回應災後需求，更象徵東排灣族文化與生活方式的當代表述。由十彥建築師事務所主導設計的新活動中心，以「延續部落公共性」為核心，立基於部落長者、祭儀以及日常公共生活的需求，轉化為可容納聚會、文化傳承與旅客服務的多功能據點。這座公共建築不只是服務空間，更是部落的精神象徵，在歷史與現代之間，在自然與人文之間，串起一條屬於族群未來的道路。作品最終獲得金點設計獎的殊榮。
延續地域生活文化的共融載體
對東排灣族而言，公共場域自古便是社會生活的核心。部落廣場、家屋前的日常交談、祭儀聚集的空地，這些沒有明確邊界的空間，靠的是人與人之間的互動，以及與土地四季循環的關係而存在。活動中心正是在這樣的文化脈絡中被重新定義——不是套用標準化模板，而是讓建築成為部落生活的延伸。主要活動室象徵聚集與信仰，而環繞的迴廊則像部落的門檻，讓人無論在行走、停留或觀望時，都與公共生活保持連結；戶外空間則可隨日常或祭典轉換，用空間重新編寫部落生活的韻律。
以「自然力量的痕跡」為靈感
在材料與形式上，建築團隊選擇更深刻回應自然環境的元素，有鑑於台東的山谷與溪流因地震、颱風而生成特殊地景，既美麗又嚴峻，因此建築以造型混凝土、穿孔磚、竹材與石板構築，呼應自然力量的痕跡，也承載在地文化意涵。粗獷混凝土在陽光下呈現層次陰影，彷彿風災後的河谷岩壁，象徵部落的韌性；穿孔磚牆投下的斑駁光影如林下光，隨時間流動形成「會呼吸的立面」。竹製門面、暖色磚牆、取自排灣陶壺線條的曲形樓梯，則以手感與溫度將傳統美學融入建築語彙，使整體空間兼具庇護性、儀式性與文化象徵性。
從細節看見設計的用心
建築團隊以專業思維與人文精神，透過建築工法中的巧思，使得文化轉譯更具體地讓人感受，例如以手工打模混凝土牆面呈現山壁般的紋理，象徵歲月侵蝕後的自然之美；半戶外灰空間串連室內外活動，形成可靜可動的生活場域；預留的公共藝術區則讓族人能持續為空間書寫記憶，使建築隨世代更新，不斷累積情感與故事。然而，建築團隊一行人在台東南端崎嶇山區施工並不容易，在過程中不僅材料運輸受阻，也遭遇到颱風延宕工期，加上偏遠地區營造資源有限，使得設計與施工必須不斷調整。混凝土成形、立面細節與收頭工法都在反覆討論與現場調整中成形，這些「限制」反倒促成設計的新方向——以粗獷、地域性為美學語言，讓建築真正長成屬於土坂的樣子。
建築與環境的關係
面對氣候變遷與部落需求，建築也強調永續與韌性。半戶外空間調節台東濕熱氣候，同時促進社群交流；南向封閉立面與排水鏈、排水槽引導雨水，降低豪雨與強風的侵襲；頂樓框景空間則將山海景色帶入生活，使自然成為日常的一部分。建築團隊透過設計巧思讓建築在環境壓力中依然能提供安全的庇護。
重視建築的公共性
在社會層面，土坂村面臨人口外移與高齡化問題，活動中心因此被賦予更多使命：支持長者的日常活動，也創造青年返鄉的可能。開放的平台與廣場提供世代交流、文化儀式與故事分享的場域，使建築成為社群再生的重要節點。立面預留的公共藝術設置點讓原住民工藝自然融入建築，形成可隨時間生長的文化景觀。
台東縣達仁鄉土坂村活動中心不只是功能性的公共建築，更是一個活生生的文化容器。它將自然力量、族群記憶、日常生活與未來願景融入於同一場域中，讓建築與部落一起呼吸、一起成長，也象徵著東排灣族與土地之間延續不斷的情感連結。
