「台灣建築模組化與智慧營造」雙聯盟正式成立

蔡哲明 圖片來源｜內政部建築研究所

內政部為回應營建產業面臨人力成本高漲、缺工以及工期延宕、品質不穩等挑戰，結合政府整體智慧化及數位化政策，日前舉行「台灣建築模組化與智慧營造雙聯盟成立大會」，啟動營建產業數位轉型與永續升級的新里程碑。

台灣建築模組化與智慧營造雙聯盟成立大會（圖片來源：內政部建築研究所）

內政部次長董建宏於致詞指出，雙聯盟成立不僅是政府推動產業政策的具體落地，也是結合政府、產業、學術及研究單位，整合上下游量能的跨界合作平台，此舉呼應產業數位化發展政策，貫徹「智慧國家 2.0」綱領下之建築業數位轉型策略。

內政部次長董建宏致詞（圖片來源：內政部建築研究所）

雙聯盟核心策略 整合協作產業升級

本次成立的雙聯盟分別聚焦兩大面向：

一、台灣建築模組化聯盟

聯盟以推動建築模組化工程為重心，透過工廠預製、組裝流程與標準化設計，將原本分散的工地作業轉為高度整合的生產線式施工模式，為了縮短工期、提升品質與安全、減少現場工作人力。

二、台灣智慧營造與數位轉型推廣聯盟

以智慧工地、數位化管理與跨領域合作為目標，建立包括 BIM與CIM 數據共享標準、IoT 智慧監測平台、施工機器人，強調AI 技術應用的合作機制，推動營建業數位化及智慧化。

政府政策結合產業實務 打造跨界合作生態系

董次長進而強調，內政部推動這場轉型運動背後，不僅是因應人口結構改變與營建勞動力供給短缺，也關乎國家整體產業能量的提升與永續發展。政府將從政策引導、技術研發、法規修正及制度建立等面向，全方位支援雙聯盟運作，協助企業導入自動化施工、IoT 監測與精準數位化管理工具。

雙聯盟運作協助企業導入自動化施工、IoT 監測與精準數位化管理工具（圖片來源：內政部建築研究所）

戰略目標 實現數位轉型與永續發展

在全國加速推動 ESG、淨零碳排與數位經濟下，此次成立的雙聯盟在於結合上、中、下游產業資源的一次戰略性整合，並朝以下長期目標努力：

1.人才數位能力培育：結合學研單位與業界建立培訓機制

2.提升工地安全與品質控管：引入智慧監測與自動化裝置

3 縮短建築工期：以標準化模組設計及預製工法提升效率

4.推動產業永續目標：結合淨零轉型策略減少浪費與碳排放

內政部表示，未來持續深化雙聯盟運作，強化政策落地即技術創新應用，建立國際夥伴長期合作關係，引領台灣營建產業跨入智慧化、永續化之新時代。

