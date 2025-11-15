「台灣有事論」的弦外之音
日本首相高市早苗本（11）月7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。她還列舉了中共可能控制台灣的手段，如海上航道封鎖、使用武力，或是網路宣傳等。
高市此言一出，立即在日本國內外引發眾議。最讓人注目的是中共駐大阪總領事薛劍，在8日於社群媒體發文，語帶威脅稱：「若膽敢擅自插手，毫不猶豫斬斷你們那骯髒的脖子。」雖然貼文之後已被刪除，但餘波盪漾，為中日關係添加不穩定的變數。
所謂「存亡危機事態」，這是日本2015年通過安全保障法制時的新增語彙，意指即使日本沒有遭到直接攻擊，但美國等與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，是日本自衛隊可行使受限的集體自衛權要件之一。
至於「台灣有事論」，則是高市師承日本前首相安倍晉三2021年12月1日訪台時，參加一場智庫座談會的說法。安倍在演講中聲稱：「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事。」意指中共若武裝入侵台灣，將對日本本土構成嚴重威脅。安倍當時已卸任首相，而高市是現任首相，說法雖同，但意義卻大不相同。
《沖繩時報》社論即以「首相，不要輕言參戰」為題，強調高市早苗在國會的發言具有挑釁意味，可能刺激中方，反而威脅日本安全。
高市與中共的關係本就「先天不足」，在中共眼裡，高市有參拜「靖國神社」和公開否認「南京大屠殺」的不良紀錄。日本《共同社》於10月4至6日進行的全國電話民調結果顯示，有68.4％受訪者對高市上任後的政策抱有「期待」；但同時有53.6％的受訪者認為，高市恐將使未來的日中關係惡化。
高市曾表明，中國大陸是日本重要鄰國，有必要構築建設性且穩定的雙邊關係，但也點出對中國有經濟安全上的擔憂，未來希望藉由領袖會談的坦率對話，全面推動中日「戰略互惠關係」。高市此番在「台灣問題」說事，已觸及北京眼裡的「核心利益」。
中共抨擊高市的說法「違反一中原則」和「干涉中國內政」；但中共不會認為，日本有出兵協防台灣的可能性。在安倍晉三提出「台灣有事論」3年過去，日本慶應義塾大學歷史社會學教授小熊英二指出，台日之間對「亞洲安全」的認知仍存在巨大落差，日本至今仍未形成應對東亞區域安全的共識，無論朝野政治人物或社會輿論都不真心認為日本會被捲入戰爭，更別說淪為戰場。
因此，對於中共而言，高市的國防和外交政策，才是值得關注的重點。在高市提出「台灣有事論」後，日本前首相鳩山由紀夫公開質疑，她的政府正在試圖製造危機感，以此作為增強軍力的理由。
戰後日本經濟復甦，領導人皆追求取得與經濟力相應的政治地位，所謂「正常國家」的一個重要指標，就是軍備再武裝。前首相岸田文雄政府於2022年修訂以大約10年為期考量的安全保障相關3份文件，文件記載著日本2027年度前，整備的防衛裝備與必要的相關費用等。
高市在其就任後發表的首次施政方針演說中宣布，將修訂安保三文件，提前實現將國防支出占GDP2％的目標，部署遠程導彈與潛艦強化威懾和反擊能力；此外，高市還聲稱將改善自衛隊待遇、改革自衛隊退休金制度等，一系列軍事發展措施。
在外交方面，高市將持續強力促進作為她外交支柱的「自由開放印太」，這是安倍晉三生前提出的重要戰略。強調以日美同盟為基軸，深化與美韓、美菲、美澳印等國的多邊安全合作。
美國視日本為其亞洲最堅強的盟友，中共自然會關注川普對高市政府的態度。根據《日本經濟新聞》報導，美國國務院發言人曾就高市的言論發表聲明，指出「美國致力於維護台灣海峽的和平與穩定，反對雙方任何一方單方面改變現狀」。我認為美國的聲明避重就輕；相較之下，川普的表態則是話中有話。
川普接受《福克斯新聞》採訪時，記者拋出高市早苗的相關言論並詢問：「中國不是我們的朋友，對吧」；對此川普表示：「我們的許多盟友也算不上是我們的朋友，我們的盟友在貿易上占我們的便宜，比中國還要更多。」
川普希望日本參與西方遏制中共的行列，但不願日本妨害他明年與習近平進行的一場外交大戲。此外，根據CNN日前的民意調查，川普的支持度已降至37％；有61％的人認為他的政策導致國內經濟形勢的惡化。因此，面對美國期中選舉的挑戰，川普欲以緩和中美關係來擺脫目前的困境。
值得注意的是，中共批評高市的「錯誤言論」，反應卻是針對美方的表述。大陸外交部發言人林劍在例行記者會上強調：「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止縱容、支持『台獨』分裂勢力，停止損害中美關係和台海和平穩定。」
安倍雖具濃厚右翼色彩，上台後也強調以美日同盟為基石；但面對川普政策的不確定性，加上退出TPP，以及採「對等關稅原則」對各國課稅，迫使安倍於2018年10月，率百名以上企業界前往中國大陸進行經濟之旅，並與中共簽署多達50餘項協議。在安倍看來，「安全靠美國，經濟靠中國」，可以強化對中關係，做為日本與美國談判的籌碼。
高市的做法不僅安全靠美國，希望經濟也靠美國。但川普喜好交易，高市必須評估日本因此要付出多大的代價；此外，川普期待日本分攤防衛負擔，但不會樂見日本因重整軍備，走上「軍國主義復辟」的道路。
【作者 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授】
其他人也在看
大陸發布黃海進行實彈射擊 總統府聲明：與日本密切合作
日本首相高市早苗宣稱「台灣有事」將構成日本「存立危機事態」，可以出動自衛隊行使集體自衛權，引發中國大陸強烈抗議，17日至19日將在黃海進行實彈射擊，總統府對此表示密切關注。中天新聞網 ・ 16 小時前
日本旅館品質降級？日網紅稱台灣旅遊大勝利 兩派人戰翻
台灣旅遊業近期萎縮情況明顯，今年1至9月觀光逆差達805萬人次，大票國人每到假日就出國。不過在台日本網紅「日本人的歐吉桑」近期發文指出，很少看到日本人來台灣時會不滿，但常常看到台灣人在日本旅遊時候的抱怨，推出來的答案就是台灣旅遊品質比較好。文章曝光後，引發大量網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
工商社論》經濟學人論「台灣病」 見樹不見林
《經濟學人》日前以「台灣榮景的潛藏風險」為題，指出我央行為維持出口競爭力，長期壓低新台幣匯率，已讓台灣埋下經濟嚴重失衡的風險，文中還說長期匯率偏低，雖有利於出口，卻侵蝕一般民眾的購買力，形同對全民開徵隱形稅，總的來說，新台幣匯率的低估已形成「台灣病」。工商時報 ・ 4 小時前
羅世宏專欄：在防衛與自由之間──歐洲的「民主防護盾」之爭
羅世宏／中正大學傳播學系教授鏡報 ・ 2 小時前
日媒叫囂擊沉福建號？中日戰力比一比 栗正傑預言結局
日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化。退役少將栗正傑認為，就軍事來看，中日事態越來越嚴重。日本產經新聞叫囂稱，如果福建號去阻擋美軍來干涉台海之間的戰爭，日本防衛省就會跟美軍聯合起來擊沉中國大陸航母福建號；他認為，他們絕對不可能有這個能力。中時新聞網 ・ 11 小時前
鏡論／電力與豬肉都聽凱因斯的話
總體經濟學裡，有一派學說稱為「凱因斯學派」。學說原意為：需求創造了供給，政府應增加支出，擴大需求，繁榮經濟。「需求創造供給」之說，也能用於其他領域。最近，二件農工大事，都印證了凱因斯學派說法：核電返場，指日可待；廚餘退場，遙遙無期。鏡報 ・ 2 小時前
換季養生！乳鐵蛋白提升免疫力 維持腸道健康平衡
東北季風來襲，日夜溫差增大，流感及新冠疫情再度活躍，做好自我健康管理成為預防疾病的重要對策。現代人因生活型態轉變，常依賴外食或外賣，導致營養不均衡，許多民眾轉向保健食品補充健康缺口。然而，資訊不對等讓消費者在選擇時感到困惑，尤其是系出同門的乳鐵蛋白與乳清蛋白，一字之差常讓人難以分辨應該選購哪一種。中天新聞網 ・ 17 小時前
獨家／黃金「金換金」眉角多 舊金變現「工錢」成價差利潤
獨家／黃金「金換金」眉角多 舊金變現「工錢」成價差利潤EBC東森新聞 ・ 10 小時前
最後期限！第3季財報「62家上市公司」還沒交
最後期限！證交所統計指出，還有62家上市公司還沒交今年第三季財報，今（14）日截止，如沒準時送達，恐被證交所開罰，後續若未補交恐面臨下市危機。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
質疑苗栗縣府冷處理虐狗案！米可白點名縣長出來面對…鍾東錦直球對決
苗栗縣公館鄉繁殖場「人人犬舍」爆出重大虐狗爭議，犬舍內290隻品種犬，有超過9成被割聲帶，且還有違法繁殖、飼養籠超養等狀況，負責人謝姓獸醫遭苗栗縣府重罰480萬元並撤照。但今日（14日）藝人米可白於社群平台質疑，犬舍188隻被割聲帶的繁殖犬又被轉送其他繁殖場，沒有獲得妥善安置。對此，苗栗縣長鍾東錦澄清，從犬舍廢照那刻起，所有繁殖犬都成了一般犬，必須結紮追蹤，絕無再次牟利問題，目前縣府也正在幫毛孩節育，希望能有汪汪隊長來苗栗帶這些孩子們回家。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「北京當局對日複合式威脅」總統府籲中國勿成為國際社會的麻煩製造者
總統府發言人郭雅慧今天（15日）表示，北京當局基於政治目的對日本進行各類型的複合式威脅，對印太區域的安全穩定構成高度威脅，期待中國善盡大國責任，立即停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
「放空輝達」主角翻車！大賣空本尊震撼關閉基金 預告1大事
精準預測2008年金融危機聲名大噪、電影《大賣空》（The Big Short）本尊貝瑞 （Michael Burry）關閉一手創立的避險基金Scion資產管理公司，並從美國證券交易委員會駐銷，引發市場高度關注。同時，貝瑞也預告25日將發表重大訊息，但未給予任何暗示，相當神祕。中時財經即時 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事論」惹禍！北京勸阻人民赴日 觀光業恐受衝擊
據《NHK》報導，高市早苗7日表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有...CTWANT ・ 1 天前
Apple Watch功能踩線？ 蘋果血氧專利案敗訴賠6億美金
根據路透社報導，美國加州一聯邦陪審團裁定，蘋果公司須向醫療監測技術公司 Masimo Corporation 支付 6.34 億美元（約新台幣 19.4 億元）賠償金，原因是蘋果的 Apple Watch 具備的鍛鍊模式與心率提醒功能侵害了 Masimo 的血氧讀取專利權。這起訴訟是蘋果與Masimo多項專利糾紛...CTWANT ・ 10 小時前
不爽高市早苗「挺台灣」！中國6小時內出動26軍機擾台
即時中心／廖予瑄報導不爽日本首相高市早苗！日前高市發表「台灣有事」等言論，引發中國不滿，並連續3日在黃海展開實彈射擊演訓。國防部今（15）晚9時表示，自下午2時50分起，陸續偵獲26架次中國軍機出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，並配合中國軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台海周邊空、海域。國軍已運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。民視 ・ 10 小時前
中國海事局：17至19日連3天黃海部分海域實彈射擊
（中央社台北15日電）中國海事局網站今天發布航行警告，17至19日連續3天全天將在黃海中部部分海域進行實彈射擊。中日近期因為日本首相高市早苗「台灣有事」說，緊張關係升溫，中國此時發布實彈射擊公告，引發外界聯想。中央社 ・ 16 小時前
林佳龍籲外媒避免自我審查 正常稱呼看待台灣
（中央社記者吳書緯台北15日電）外交部長林佳龍日前應邀出席台灣外國記者會座談；針對外媒關注部分媒體不以「國家」稱呼台灣，林佳龍表示，「台灣就是台灣」，台灣具備人民、領土、政府與主權的國家四要件，呼籲國際媒體避免因中國壓力而自我審查，應正常稱呼並看待台灣。中央社 ・ 19 小時前
稱台海問題「由兩岸的中國人自己談」 馬英九批高市早苗：讓台灣陷入險境
日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，前總統馬英九透過臉書發文，批評高市早苗言行過於躁進、讓台灣陷入險境。馬英九強調，台海局勢受到兩岸關係影響，而這樣的議題絕不能交由外國介入，而是應該讓「兩岸的中國人」自己談。馬英九透過臉書發文，批評高市早苗錯誤引用了「集體自衛權」，不僅攪動台海情勢，更是引起中國強烈反應，對此感到憂心的馬......風傳媒 ・ 19 小時前
九份只是「商店在山坡上」？台網友不服：價值不止老街！
生活中心／林依蓉報導九份作為台灣最具代表性的觀光景點之一，長年吸引大量日本觀光客前來朝聖。不過近日有網友發文指出，他發現一位來台拍片的日本YouTuber在分享九份的觀光體驗時，竟給出了「就一些商店在山坡上而已」的評價。由於發文者並未點出該YouTuber的確切身分，這段匿名批評反而更引人關注。這位YouTuber在影片中提到九份階梯過多導致移動不便、物價明顯偏高，以及觀光人潮過度擁擠等問題，讓原PO質疑「是不是台灣人太愛神話九份」，此貼文一出，立即在網路上引起廣泛討論。民視 ・ 19 小時前
大陸官方籲民避免前往日本 林氏璧列「3危險情況」：台灣朋友會補上的
林氏璧昨日在臉書發文，引用中國外交部領事司14日晚間發布通告，內容寫到「今年以來日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件至今尚未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。」通告中還進一步表示，「近日，日本領導人公然...CTWANT ・ 10 小時前