「台灣海峽」將消失？陸官媒：未來進入「近海治理模式」

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大陸交通運輸部6日至10日動員福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局共同執行「台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動」，陸媒指，此舉對台灣形成「近海治理」模式。

大陸多個部門近日在台灣東部海域進行「海上交通專項執法和掃測行動」。（圖／新華社）

對台灣形成「近海治理」模式

陸官媒《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」指出，「近海治理」模式意義有兩重，「首先，是治理，核心是行使國家在海洋領域的主權權利與管轄權。

過去執法部門也曾出現在台島以東海域，但更多以演習演練伴隨、海警點狀巡航的方式出現，少以交通運輸部海事系統的行政管轄行動單獨官宣」，「一方面是因為過去開展演習演練的對外威懾力度已經較大了，另一方面也是因為台島周邊水文條件較為複雜，勘測難度較大。

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報導表示，「這次明顯不一樣了。它以海上交通專項執法，以及航運保障與救助的方式，把台灣島東部海域納入可核查的日常管理網格，也等於對外回應、拆解那些把台島以東海域當作『管轄權地理空白』的虛假敘事。」

報導語氣強硬指出，「以後，我們的視野裡會越來越少出現『台灣海峽』。從今以後，台灣島以東海域就是我們的『近海』，這就是我們存在、管轄和治理的海洋。」

香港《文匯報》則指，未來參與部門恐更多，「在漁業和航運持續活動的同時，既會去開展科考，也會去海底礦產勘探，還會去進行生態環境保護。」

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