「台版富良野」三層崎花海來了～首度結合三層崎公園、嗄嘮別公園、交通資訊一次看！

被譽為「台版富良野」的三層崎花海來啦！2026三層崎花海將於2月11日至3月15日在北投社三層崎公園正式登場。每年三層崎花海展期期間綻放絢麗的浪花，無需遠遊即可在城市近郊感受遼闊而純粹的美景。今年花季以「花願同行」為主題，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園兩大園區，打造一條結合花海、櫻花與城市風景的「春日賞花路線」。在春節帶著新年祈願一起走花路，從三層崎一路同行至嗄嘮別，走出屬於北投在地的花之旅程。

（★小提醒：花期通常會因天候狀況而變動，敬請把握最佳觀賞期賞花）

首度結合三層崎公園、嗄嘮別公園

北投社三層崎公園坐落在大屯山系下，以獨特斜坡地形打造出如彩色浪濤般的壯麗花海美景。今年北投進一步拓展花海範圍，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園兩大園區，以粉櫻迎春，將嗄嘮別公園打造為「粉紅嗄嘮別」，透過S型花路引導動線，串接花海景觀與櫻花步道，將賞花體驗轉化為結合散步、感受與祈願的行程，結合春節新年新希望的意象，最適合和親朋好友一同前往走春賞花！

三層崎公園以層疊起伏的地形結合壯麗花海，運用 GPS 定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計，搭配薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠與銀葉菊等16萬盆花卉交織出色彩繽紛的圖騰景觀；相鄰的嗄嘮別公園則結合櫻花景觀與遼闊視野，園內植栽約 60 株櫻花，並可遠眺八里觀音山、淡水河及台北盆地，呈現北投由近而遠展開的春日樣貌。建議可騎乘YouBike，自三層崎公園前往嗄嘮別公園，約6分鐘即可抵達，輕鬆串聯兩處賞花場域。

三層崎花海（圖片來源：台北市政府工務局公園路燈工程管理處）

2/11三層崎花海園遊日

穿搭規則超簡單，上衣、褲子、包包、帽子、絲襪，只要一樣是紫色就過關，把限量花盛の扇帶回家！另外，園遊日還有頭家嬤煙燻BBQ+K9 coffee限定餐車！

2/11三層崎花海園遊日（圖片來源：花IN台北）

聯名25間特約店家

花季期間亦同步聯名北投地區25間特約店家，涵蓋餐飲、伴手禮與休憩據點，讓行程結合用餐與停留安排，使體驗從園區延伸至整個北投，呈現行走中的城市花季風景。可依自身行程彈性規劃半日或一日的賞花路線，結合園區漫步、北投順遊，完成一趟節奏輕鬆的春季行程。

2026三層崎花海資訊

◆花展日期：2/11～3/15 10:00～16:00

◆花展地點：北投社三層崎公園、嗄嘮別公園

◆更多資訊：花IN台北、公園新花漾

◆交通資訊：

《北投社三層崎公園》

◎搭乘捷運：

捷運新北投站1號出口，沿中和街步行約15分鐘

捷運復興崗站1號出口，沿稻香路步行約15分鐘

◎搭乘公車：

223、216、216區間車、218、218區間車、218直達車、602、承德幹線、南軟通勤專車 北投線、內科通勤專車16至貴子坑水土保持園區站下車

小6、小7、小9、小14、小21、小26至致遠新村站下車，步行4分鐘至三層崎公園

《嗄嘮別公園》

◎搭乘捷運：捷運復興崗站1號出口步行7分鐘

◎搭乘公車：223、302、302區間車、308、550、682、821、864、小23至捷運復興崗站下車，步行6分鐘至嗄嘮別公園

◎小提醒：現場較難停車，建議搭乘交通工具前往

三層崎花海交通資訊（圖片來源：花IN台北）

三層崎花海（圖片來源：台北市政府工務局公園路燈工程管理處）

資料來源：台北市政府工務局公園路燈工程管理處

資料整理：Vinge

