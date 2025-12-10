「史上最大初音未來」將降臨東京都廳，2026跨年夜震撼登場 全球線上直播

東京即將迎來一場前所未見的跨年活動，日本官方宣佈將在 2025 年 12 月 31 日的「Happy New Year Tokyo 2026」倒數活動中，展示被稱為「史上最大初音未來」的巨型投影。這場跨年活動將於東京都廳前舉行，利用該建築登錄金氏世界紀錄「世界上最大的建築物常態性投影」的建築投影系統，讓這位全球知名的虛擬歌姬化身為數位巨人，帶來精彩的沉浸式演唱會。

超巨大初音未來，即將登場！（圖源：TOKYO NIGHTTIME PROJECT／X@tokyo_nighttime）

雖然主辦單位還沒有公開屆時初音的投影高度，但考慮到該建築投影範圍高達 127 公尺，屆時初音未來預計將以數十層樓高的姿態，聳立於東京的夜空之中，與整座城市一同迎接新年。這場結合了科技與藝術的視覺饗宴，是由知名藝術家蜷川實花與創意團隊 EiM 攜手打造。

廣告 廣告

東京都廳過去曾展示過哥吉拉與福音戰士等巨型投影，而這次為了初音未來量身定做的沉浸式演出，將融合動畫、雷射光束與音樂，充分利用這座世界上最大的投影面之一，帶來極具震撼力的感官體驗。這不只是一次單純的影像播放，更是一場結合了日本頂尖流行文化與現代投影技術的精彩展演。

除了初音未來外，當晚的其他活動陣容同樣讓人期待。像是三麗鷗的人氣角色 Hello Kitty 與朋友們將帶來精彩的舞蹈表演，世界級霹靂舞選手 Shigekix 也將登台獻技，共同呈現結合街頭舞蹈與數位藝術的跨界演出。本次活動採取免費登記入場制（目前已經截止），無法親臨現場的粉絲也不必失望，因為主辦單位已確認將提供全球線上直播，讓世界各地的觀眾都能同步欣賞這場在東京夜空下展開的跨年大秀。後續資訊可以關注活動官方網站。