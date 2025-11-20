「吃利怪物」碳費再40天上路！鴻海、台達電…碳競爭力100強4%贏家出列

倒數40天，台灣企業要面對一場真正會痛的成本革命。

今年全球ESG浪潮退得又急又亂。川普重返白宮後，華府喊停氣候倡議；歐洲企業縮減永續預算，連歐盟也放緩部分管制。表面看起來，這似乎是對企業最友善的時刻——外界都暫停了，那我們是不是也能慢一點？

但商周邁入第4年的「碳競爭力百強大調查」看到的卻相反：逆風時刻，好的企業反而跑得更快。

真正推著他們前進的，不僅是倡議，而是逐漸吃掉獲利的成本線。

碳費明年上路，將逐年墊高

做與不做，成本差距最高可達30倍

這條線，在明年1月1日正式生效——碳費。台灣企業要走進「1比30」的世界：同1噸碳，你可能付出對手30倍的成本。主動減碳、取得優惠費率的企業每噸最低只付10元，完全沒有準備的要付300元。

在台灣上市企業平均淨利率僅個位數的環境裡，這巨大差距，會把你與競爭對手的距離推得越來越遠。未來不只高碳排企業，全體都會被圈進這張大網。

商周以一家高碳排企業試算：拿到優惠費率者，碳費1年僅吃掉淨利千分之3；若毫無作為，可能直接蒸發近1成。即使非高碳排企業，碳費侵蝕淨利的落差也達3倍。

台達電永續長周志宏分析：「很多企業不是不想做，而是不會算、也懶得算。真正算過之後，你會發現，做與不做的差距只會越拉越大。」

提早布局的人，才能早一步談到更好的價格。「你想要從從容容，還是要匆匆忙忙？」周志宏說。

你可以把碳費想成這一輪產業轉型中最具破壞力的新成本——不是一次性，而是會年年墊高的制度壓力。今年最便宜，之後逐年調升，2030年可能是現在的數倍。

「現在」反而是碳價最低的甜蜜期，未來4年，是企業還能主動調體質的關鍵窗口。

川普逆風下，台廠反加速

因為永續做得好，是突破地緣風險利器

而且，明年是國內外的「雙重鳴槍」：碳費正式開跑，歐盟CBAM（碳關稅）也開始要在申報期後於2027年正式課徵。

更關鍵的是，在川普掀起ESG逆風的此刻，台廠反而更得加速布局國際，但在非美市場，如規範更硬的歐洲，永續不是附加題，而是能不能進場的入場券。

這也是為什麼，在台廠尋求下一波成長的此刻，永續反而成了跨國購併的利器。

ESG不再是倡議，而是商業與權力。

企業永續發展協會秘書長莫冬立在今年評委會議上也點評：「碳競爭力不是比誰減得多，而是能不能在風險裡站得住。」

這句話，是整份調查的核心。

台達電以每噸碳300美元的內部碳價，算清楚每個投資案的真實成本；聯電把氣候風險拉上董事會；緯創、聯詠、晟銘電則把製程效率、產品能耗納入日常管理。

碳費，是台企新的生死線

24家連4年入榜公司居長跑領先群

能連續4年留在百強榜的，只有24家、僅占全調查家數的4％。他們的共同點很清楚：提早把碳變成治理與策略；4年來平均減碳12％、碳生產力提升8％，股價2年漲幅也接近3成。

倒數40天，企業進入被碳吃利的時代，費率只是開始。真正的差距，是誰能把減碳變成治理，把治理變成效率，把效率變成市場的入場券。

1比30的差距，決定哪家公司能留下名字，誰能成為那4％的贏家。

撰文者：管婺媛、曹博凱 製作人：管婺媛

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

