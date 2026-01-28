「同事每月給1萬5孝親費」他歎：好可怕 網曝不同看法

很多人開始工作後，會給家裡一筆孝親費，幫忙分攤開銷，有網友也分享，身邊有同事每月要給1萬5的孝親費，對此原PO忍不住苦歎「好可怕」，掀起大票網友討論。

「是否該給孝親費」、「孝親費該給多少」對許多家庭來說都是門難題，有網友也在論壇Threads發文，表示身邊有同事今年31歲，每月都要給家裡1萬5的孝親費，對此原PO忍不住苦歎「我覺得好可怕」。

貼文一出，不少網友分享經驗談「我以前孝親費一個月給薪水的一半」、「我每個月給2萬」、「每個人家庭狀況不同，我都過年過節才包紅包，平常問看看有沒有缺錢而已，老爸老媽倒是過得很開心，但每年過年都有大紅包就是了」、「當時我給25000」、「爸媽說不用給，我的薪水不高，每月繳房租、水電、生活費就很辛苦了，真的很感謝他們」。

也有網友表示「我覺得能夠給孝親費是一件幸福的事，那代表我們有能力可以照顧家人」、「孝親費是一種心意，多少不是重點，當然每個人認知不同，每個家庭實際狀況不能一概而論」、「爸媽養我們長大，所花的錢大於每月15000，這孝親費不至於到可怕」、「如果與長輩感情好，心甘情願又負擔得起，會覺得值得」、「給孝親費見仁見智，但不用孝親費的爸媽我覺得很厲害，通常都有理財儲蓄投資，也懂得換位思考，知道現在小孩賺錢跟他們年代比真的不容易（一般上班族）」、「父母把你養到成年。所花的費用也很可怕…

能力範圍內，用自己認為對的、適合的方式回饋父母沒有什麼不對，孝親費只是其中一種方式」。

撰稿：吳怡萱




