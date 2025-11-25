「國民爺爺」李順載享耆壽91歲！《花漾爺爺》《千里馬超市》名場面掀回憶殺
南韓資深演員李順載於11/25凌晨離世，享耆壽91歲。李順載被稱為「國民爺爺」，演過多部知名作品，包括《不可阻擋的High Kick》、《很便宜，千里馬超市》、《狗之聲》等，他在南韓娛樂圈地位崇高，被後輩們尊稱「老師」。除了戲劇作品外，李順載曾參與羅PD製作的綜藝節目《花漾爺爺》，挑戰國外旅遊，也讓大眾看見國民爺爺私底下反差的面貌。李順載自1956年正式出道以來，從事他熱愛的演藝工作幾乎從未停歇，留下了許多好作品，也成為許多演員後輩的榜樣，以下就來看看李順載老師的代表電視劇作品，一起緬懷永遠的「國民爺爺」。
最後一次亮相 用演技說話
李順載因健康問題從去年10月起暫停活動，他最後一次出現在螢光幕前，是在2024年12月錄製《KBS演技大賞》，該節目在今年1月播出，他以電視劇《狗之聲》獲頒《KBS演技大賞》大獎，上台時需要身邊人攙扶，精神明顯大不如前，他發表得獎感言時笑稱：「活得久了，也會有這樣的日子啊（得獎）。」他提到年齡漸長後，能詮釋的角色有限，但不論年紀多大，只要演得好，就應該得獎。他說：「這並不是功勞獎，演技就應該以演技本身去評價，而不應該依據人氣或其他面向來決定。」
李順載電視劇代表作
李順載是韓國資深演員，演藝生涯超過一甲子，演出作品從配角到客串多達140部以上，被譽為「國民爺爺」。他的代表作品涵蓋電視劇、電影和舞台劇，以下列出部分知名作品：
《愛情是什麼》飾演 李父（1992年）
由崔民秀、夏希羅、李順載及金惠子主演，故事纏繞在兩個家庭之間的糾葛，李順載在其中飾演男主角崔民秀的父親。當時《愛情是什麼》的單集最高收視達64.9%，還被中國中央電視台播出。
《善德女王》飾演 真興王（2009年）
紅極一時的韓國歷史劇《善德女王》，集結多位知名演員，如李枖原、高賢廷、嚴泰雄、金南佶、俞承豪、南志鉉、李玹雨等。李順載在劇中飾演「真興王」，是善德女王的祖父。
《我的公主》飾演 朴東在（2011年）
《我的公主》是由宋承憲和金泰希飾演的浪漫喜劇，李順載飾演宋承憲的祖父。
《公主的男人》飾演 金宗瑞（2011年）
朴施厚和文彩元主演的《公主的男人》，講述的是金宗瑞之子金承琉與首陽大君之女李世姈相愛卻沒有答案的悲傷愛情故事，猶如朝鮮版《羅密歐與朱麗葉》。李順載飾演的就是男主角的父親金宗瑞，也是文宗在位時最有影響力的朝廷大臣。
《The King 2 Hearts》飾演 殷奎泰（2012年）
《The King 2 Hearts》（台譯：愛上王世子）以君主立憲制為虛構背景，講述北韓女軍官和南韓王子的愛情故事。李順載飾演大韓民國王室秘書室長，也是皇家近衛隊連長殷始慶（曹政奭 飾）的父親。
《愛你》飾演 金萬石（2012年）
《愛你》改編自姜草同名人氣漫畫，描寫了被人們疏遠進入晚年的四位老人之間溫暖的愛情故事。李順載和鄭永淑搭檔演出其中一對CP，李順載的角色粗魯急躁，展現不一樣的演技面貌。
《花樣爺爺搜查隊》飾演 李俊赫（2014年）
《花樣爺爺搜查隊》是在綜藝《花漾爺爺》之後播出的戲劇，講述突然變成70多歲老人的年輕刑警與20多歲精英警察為了找回原貌所發生的搞笑故事。
《很便宜，千里馬超市》飾演 金大馬（2019年）
李順載在《很便宜，千里馬超市》中飾演DM集團的會長，各種無厘頭的決策時常讓下屬感到莫名其妙，卻又時而威嚴，在這部幽默劇集中讓人印象深刻。
《Do Do Sol Sol La La Sol》飾演 金萬福（2020年）
《Do Do Sol Sol La La Sol》由高雅羅和李宰旭主演。李順載飾演一名神秘的做資源回收的老人家，真實身分其實是溫室、陳髮廊和蘿蘿樂園的房東，曾經心臟病發被鮮于俊（李宰旭 飾）救了一命。
《狗之聲》飾演 李順載（2024年）
李順載老師的最近作品《狗之聲》，他在劇中飾演與自己同名的角色，同樣是國民演員，卻在一次事件之後被大眾批判至谷底，受到打擊自認已無用處的他，逃到了巨濟島，遇見一隻名叫「蘇菲」的狗，意外聽懂了「狗語」，展開人生的第二篇章。
綜藝《花漾爺爺》（2013年-2018年）
除了演員本業外，李順載最為人所知的還有他在羅PD綜藝《花漾爺爺》中的表現，《花漾爺爺》集結了韓國知名的資深演員李順載、申久、朴根瀅、白一燮參演，這幾位投身演藝事業超過半百的爺爺們，初次出演旅遊綜藝節目，也是當時韓國史上演員平均年齡高達74歲的高齡綜藝節目。這部綜藝從2013年開始，連續拍攝了4季，李順載在節目中展現出不同於螢幕前的形象，不只是慈祥的爺爺，還有反差的急躁個性，意外製造不少節目效果。
李順載老師的人生大半都投身在最喜愛的演戲上，他對演技的堅持和熱情，成為南韓演藝圈的代表人物，也影響無數喜歡演戲的後輩，和喜愛他的觀眾。從慈祥的老父親到頑固的勢力長輩，乃至愛錢的搞笑形象，每一個角色都是李順載老師的人生智慧結晶。
