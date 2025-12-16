「基隆不能再等」童子瑋評謝國樑三好三壞：對10萬通勤族關注不夠、滿意度倒數第二、若徵召將全力以赴

基隆市議長童子瑋今（16）日接受黃暐瀚專訪表示，「我從小在這邊長大，跟大家一起搭車通勤，能深刻體會基隆人的生活困境。」他引述2025年經濟日報調查，基隆市政滿意度在六都以外縣市排名倒數第二，僅34.21分，直指謝國樑市政上的三好「騎樓整平、親子館、年終演唱會」跟三壞包含「民生關注不足、缺乏市政願景、預算分配失當」，童子瑋強調，「基隆不能再等」，首度鬆口「做好為基隆服務的準備」，若獲民進黨徵召將全力以赴

七區掛看板引發選舉聯想 童子瑋：隨時做好服務準備

童子瑋近日在基隆七個行政區同步掛出政績看板，引發外界關注是否參選市長。對此，童子瑋表示，「我們七個區，因為我是議長的關係，除了自己選區外，其他六區也有非常多民眾、里長提出各種建議，我們把地方紮實服務呈現給大家。」

廣告 廣告

被問及是否已做好參選準備，童子瑋回應：「我們隨時都在做準備，隨時都在做為基隆服務的準備。為基隆服務不一定在哪個位置上，我們家族長期都在為地方服務。」他強調，「如果選對會徵召，有這個機會，我們當然會為市民、為基隆做好全力以赴的準備。」

滿意度34.21分倒數第二 童子偉：客觀成績說明問題

談到謝國樑市政表現，童子瑋不直接打分數，而是引述客觀數據。他指出，「根據2025年經濟日報最新調查，基隆市政府滿意度為34.21分，在非六都縣市中排名倒數第二。這幾年各種民意調查，基隆市政府表現都不太好，這是客觀成績。」

童子瑋表示，市民的感受就是最直接的評分標準，「每天早上上不了車，這就是市民的真實困境。我從小在這邊長大，跟大家一起搭車通勤，能深刻體會基隆人的生活困境。」

批謝國樑三大缺失：民生、願景、預算全失分

缺失一：民生關注不足 通勤族10萬人問題未解

童子瑋指出，基隆約有10萬人每天通勤到台北工作、上學，但這幾年問題沒有顯著改善。「大部分做的都是客運調班次，這都是短期的，沒有長期政策。」他批評，市府對通勤族、長照等民生議題關注度不夠。

他以颱風災損為例，「邊坡損害到今年都還沒完成，今年颱風季也過了。」近期的水質事件，「市政府第一時間沒有做止血動作，基隆人喝的水比較差，就有被剝奪感。」童子瑋認為，市府在民眾生活大小事上關注度不足。

缺失二：缺乏市政願景 無大型建設規劃

「這三年看起來，沒有一個遠景跟願景，沒有明顯的市政願景，也沒有基隆的定位發展方向。」童子瑋表示，每一任市長都有代表性建設，但謝國樑任內看不到讓市民感受到希望的大型市政建設，「我們基隆要怎麼走、何去何從，其實沒有一個願景。」

他指出，基隆從曾經的世界第七大貨物港，因台北港誕生後逐步被取代，「產業鏈整個移走，在地就業機會不見了。」童子瑋認為，市府應該思考基隆城市定位，是要走觀光城市、科學園區，還是維持商港能量，「你沒有長期願景跟政策，市民就感受不到基隆未來會有什麼改變。」

缺失三：預算分配失當 電動機車花費過多

童子瑋批評，市府大部分預算用在電動機車補助、人工草皮、投資籃球隊，「用教育基金來做籃球隊，應該全台灣獨步全球。」他認為，這些都可以用企業贊助，不該用市政預算。

「你把大量預算吃在這裡，就不可能有規劃市政的重大建設，市民就感受不到基隆未來會有什麼改變或可能性。」童子瑋強調，應該先做好市政規劃與基礎建設，「這是雪中送炭的問題，而不是錦上添花。」

他質疑電動機車政策與環保理念矛盾，「現在這個時代推動環保，應該是減少私人運具、改善大眾運輸，推動更多電動公車。送電動機車反而增加停車困難，也造成傳統機車行生意損失。」

肯定三項政策 但指出執行仍有改善空間

儘管批評不少，童子瑋也肯定謝國樑部分政策。他認為「騎樓整平」延續政策做得不錯，「基隆開發非常早，過去沒有都市計劃，很多基礎建設和公共服務設施不足。」不過他也指出矛盾之處，「推動騎樓整平，卻開放部分騎樓停車，概念是衝突的。車子騎上去停車過程，還是嚴重影響行人空間。」

第二項是「親子館」設置，童子瑋表示，「七個區的小朋友可以去玩室內親子館，讓親子空間多一點，這是好事。」但他認為地點設置不恰當，「設在區公所樓上原本的禮堂空間，會造成里長辦活動空間不足。」

第三項是「年終演唱會」,童子瑋肯定謝國樑請到徐佳瑩、許富凱等知名歌手，「這幾年比較多大咖歌手，可以吸引年輕人，算是觀光亮點。」但他建議應該改辦在12月31日跨年，並善用國門廣場搭配基隆港美景，「未必要用地方預算，可以找企業贊助，找到更大牌的歌手。」

慶安宮家族背景 每天拜媽祖成信仰支柱

童子瑋祖父是慶安宮主任委員童永，「從我開始參選議員，阿公從來不希望我去參政或從政。」但家族長期在地方服務，加上媽祖信仰對基隆人的重要性，讓他與地方連結深厚。

「我現在這個年紀，很少人每天拜拜，我每天都燒香拜拜。」童子瑋表示，雖然謝國樑因信仰不同較少參與宗教活動，但他建議「不一定要拿香，還是可以走進廟宇，這是一種文化力量，對基隆發展跟媽祖連結很深。」

地方力挺徵召 對決謝國樑「有機會就全力以赴」

地方有許多勸進聲音，同屆議員張之豪、鄭文婷都公開支持他參選。「綠營基層勸進聲音是大的，也很關注我們的想法跟動態。」但他也坦言，「反對的聲音不管藍綠同事、朋友、幕僚、家人都會有不同意見。」

被問到是否與表叔賴清德總統討論過，童子瑋表示，「國政非常繁忙，我們大家要自己做好努力跟準備。」他強調，從林右昌到謝國樑，市政上大家感受有落差，「市民覺得基隆這幾年建設不足、發展沒有願景。」

對於勝算評估，童子瑋說，「很多幕僚、朋友勸我可以再等等，因為我也還年輕。我們的想法是基隆可以再等嗎？基隆人願意再等嗎？」他強調，「如果有這個機會，我們會做好準備，為基隆義無反顧的努力。基隆不能再停滯、沒有發展。」