「大嘴巴」合體卡關？ 懷秋聞薛仕凌閃兵尷尬回應

電影《叫我驅魔男神》即將上映，主演高捷、張懷秋、吳震亞與導演陳玫君、出品人徐順理今日一同接受媒體聯訪。高捷在片中有多場親自打鬥的精彩動作場面，猶如《捍衛任務》系列的殺神約翰維克，面對活屍大軍毫不遲疑開槍掃射，一分鐘打趴數十個活屍，帥到爆炸，他笑說：「這些年拍過不少動作片，也演過警察，證明我現在這個年紀，還是很能打的！」

懷秋在片中飾演遭到惡神阿修羅附身的瘋吉，有驚人的身形變化。導演陳玫君坦言，整個團隊花費非常多的時間及精力在特效製作上，也花了非常多的經費，對於成果非常滿意。懷秋表示：「剛剛看完，忍不住哇一聲，超出我的想像，看到很多特效在我身上，我是這部片最昂貴的演員，特效太厲害，有驚艷到，導演很用心。」

為了塑造出《叫我驅魔男神》的大反派惡神阿修羅，導演陳玫君當時試鏡好幾位演員，透露：「懷秋當時積極爭取這個角色，放話所有動作自己上場，我覺得很有心，很有才氣。」又笑說：「我們也很高興，他現在很紅，我們也沾他的光。」也提到懷秋當時犧牲染了一頭鮮紅髮造型，直呼：「苦了懷秋！」懷秋說紅髮維持將近兩個月，一殺青就全部剃掉，「當時頭髮摸一摸就碎了，所以拍到最後一天我就請造型剃掉了，幾乎是光頭」。

與懷秋同屬於饒舌團體「大嘴巴」的薛仕凌先前爆出閃兵事件，被問是否有關心對方？懷秋尷尬回「最近沒有特別聯絡」。許多人敲碗「大嘴巴」再度合體，懷秋坦言若有機會絕對百分之百有意願，但目前沒有人提出相關計劃。他也坦承現在年紀較大，跳舞前都要先暖身，「現在光是站起來，膝蓋都會喀啦喀拉響」。

電影有一場華麗的寶萊塢大型舞蹈場面，集結所有演員歡樂共舞。張懷秋大讚高捷、吳震亞跳得很好，直呼兩人「用靈魂在跳」。高捷坦言當時練了很幾堂課，別看只有短短幾分鐘，花了很多時間練習，更差點跳到腳筋拉傷。吳震亞表示，當時看到有印度演員一起跳舞，直覺「不能輸」，更坦言：「我很喜歡看印度電影，歌舞都是很華麗，有這個機會可以跟印度合作，這輩子也夠了！」

游禮是資深演員游安順的兒子，這次在《叫我驅魔男神》第一次登上大銀幕客串演出，飾演童年時期的湯仔，兩人現實生活中是父子，在片中則是成為爺孫。因電影是輔15級，游禮還沒辦法觀看電影，很開心可以參與拍攝，對於拍攝的一切感到很新鮮，「爸爸問我要不要來演戲試試看，我覺得好玩」。他現場也秀一段片中的驅魔手勢，透露是拍攝當天一學就會，最難的是寫符咒。雖被問爸爸帥還是自己帥？他當下秒回：「爸爸。」給足爸爸面子，更說未來有可能繼續參與演出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導