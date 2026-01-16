「夭瘦」樂團推火辣單曲 臉紅歌詞充滿暗示超赤裸

記者潘鈺楨報導／最沸騰搖滾天團八三夭碰撞嘻哈男神瘦子E.SO，撞響2026第一炮，攜手共組「夭瘦」團，合作耍壞搖滾嘻哈特調舞曲〈你壞壞 我愛愛〉！這也是八三夭樂團繼〈東區東區〉〈搖勒搖勒〉〈癢癢〉等歌曲後，再次推出最新最撞舞曲，而瘦子E.SO的加入更讓粉絲嗨到最高點，消息一出，湧進大量留言表示「終於合體了！」「超級期待！」「這組合太酷太帥了」！

八三夭的主唱阿璞和瘦子E.SO在2023年一起錄製真人秀節目《披荊斬棘》第三季，同甘共苦建立好兄弟交情，自此粉絲敲碗聲不斷，希望兩人可以在音樂上合作擦出新火花，終於在暌違831天後，八三夭和瘦子E.SO詞曲聯手合作新單曲〈你壞壞 我愛愛〉，1/16單曲+MV上架。

當壞壞撞愛愛、當搖滾撞嘻哈、當舞曲撞說唱，八三夭ft.瘦子E.SO的全新單曲〈你壞壞 我愛愛〉是一首讓人心跳加速的火辣舞曲，主唱阿璞和瘦子E.SO在錄節目時結為好友，也促成了這次的合作。阿璞以拿手的疊字流行語起手，加以改造「男人不壞女人不愛」情愛俗語轉化成歌名〈你壞壞 我愛愛〉強化愛的黏密感；並邀請「嘻哈男神」瘦子E.SO以RAP形式加入，以大膽直白明示暗示的字詞，將Gen Z世代對於愛情恣意率性的感受赤裸坦白。

歌曲是揉合搖滾、嘻哈與trap曲風的舞曲，並加入獨有的band sound樂團感，搭上瘦子E.SO、阿璞特殊的嗓音聲線，成為新穎的曲式，讓八三夭式的搖滾舞曲風格，調味出更濃烈的魅力。

〈你壞壞 我愛愛〉是八三夭全新專輯的先行單曲，新專輯是由破億導演及第62屆金馬獎典禮創意統籌殷振豪擔任這張專輯的MV影像統籌，以「遊戲」概念架構出八三夭的音樂世界觀，五位團員是遊戲裡的NPC（非玩家角色），幫大家用音樂破關、獲得熱血與療癒。

〈你壞壞 我愛愛〉的MV同樣由殷振豪導演監製，邀請擅長強烈美術風格的新銳女導演林毛操刀，延續整張專輯NPC宇宙的設定，以不同以往的女性視角，詮釋本為六位直男創作半虛半實的戀愛攻略遊戲，讓八三夭趣稱：「這次要戀愛腦大爆炸了！」八三夭成員與瘦子E.SO都飾演遊戲裡的NPC，阿璞是海王玩家、吉他手劉逼是神秘暗影大人、鍵盤手小橘是酒吧老闆、鼓手阿電和貝斯手霸天則是反派，而瘦子E.SO則化身錄音室幽靈，加入卡牌、關卡、kuso、Y2K…等元素，讓曖昧情愫的攻克感更具象化，完整了音樂裡的視覺想像。

