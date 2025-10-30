「女攤販」金世正 X 「世子」姜泰伍「靈魂互換、身份顛倒」羅曼史《月亮在江邊流淌》11/8 跟播上線！超爆笑預告搶先看｜播出平台、更新時間看這裡
【文/少女心文室】看完古裝夯劇《暴君的廚師》還不過癮！值得注意的是，11月即將又有新一部古裝劇登場！新劇《月亮在江邊流淌》由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》的導演李東賢執導，該劇為為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」羅曼史！該劇確定在11/8起首播！該劇也在近日一連公開海報、預告等內容，掀起觀眾期待感！
《月亮在江邊流淌》韓劇線上看
播出平台：friDay影音
開播時間：11/8 起獨家跟播
更新時間：每週六日更新
集數：14集
29歲金世正先前出演《學校2017》、《驅魔麵館》、《社內相親》、《今日的網漫》、《驅魔麵館2：全面回擊》、《酒醉羅曼史》等多部作品，展現百變樣貌！而金世正今年再度有新劇公開！確定主演古裝劇《月亮在江邊流淌》回歸，這也是金世正首度挑戰演出古裝劇作品，在劇中飾演女主角「朴達利」！是一名女攤販／失憶女子，因為失憶而不記得自己的過去，為一名無名的女攤販，但巧合的是，她與宮中死去的世子嬪長相一模一樣，爾後她與王世子李江發生「靈魂體換」，兩人的靈魂在某種機緣下互換，從而互換身分、角色定位，進而進入彼此的世界。
32歲姜泰伍先前主演《那個男人吳秀》、《因為初戀是第一次》、《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》、《奔向愛情》、《某一天滅亡來到我家門前》等劇都是男二角色，主要是在2022演出《非常律師禹英禑》打開演員知名度，而姜泰伍最新作在《月亮在江邊流淌》飾演「李江」為代理聽政的王世子，外表看似放蕩不羈、自我為政，但內心深處隱藏著因宮廷權力鬥爭失去摯愛的傷痛，從此失去笑容，沒想到與女主因為「靈魂互換」而產生命運交織，他在朝廷各方勢力壓迫下要維持自身立場，同時保護或恢復自己真正的身份與感情！
《月亮在江邊流淌》公開的預告中，金世正與姜泰伍靈魂互換身分對調，兩人都非常的崩潰，金世正必須詮釋女兒身但是男子氣概十足的世子內心，而姜泰伍則演繹充滿少女心的女子靈魂，可以說是相當有看點的一部作品，預計會相當的爆笑啊，就讓我們期待該劇播出吧！
《月亮在江邊流淌》韓劇線上看
播出平台：friDay影音
開播時間：11/8 起獨家跟播
更新時間：每週六日更新
集數：14集
