「如果當年雲林有大醫院...」黃暐瀚曝劉建國傷痛：父親送小診所三天亡！劉建國揭雲林三大困境 提雙核心醫療預防走入長照

民進黨2026雲林縣長參選人劉建國接受黃暐瀚專訪，剖析雲林選情與未來願景。黃暐瀚在臉書揭露，節目後劉建國才提起七歲時父親工作意外送小診所、三天病亡的往事，這段傷痛讓他深知雲林醫療匱乏問題。劉建國坦言立委選舉拿6成票，但2022年縣長選舉僅獲41.6%，面對縣議會43席僅10席民進黨、張家勢力「不亞於傅家顏家」的結構性劣勢。他診斷雲林三大困境：人口10年少5萬、醫療急重症要跑1小時、幸福指數全國墊底；同時指出雲林擁有農業產值全國第一、雙核心醫療建設明年到位等優勢，但批評屏東20年前就有農業生技園區、雲林卻沒有。他提出「預防走入長照」核心訴求，要讓雲林長輩在地健康安養。

黃暐瀚臉書揭劉建國七歲喪父往事 雲林醫療困境成終生遺憾

黃暐瀚在臉書透露，節目結束後，劉建國才跟他提起七歲時的舊事——父親為了工作從高處跌落，送到診所，三天病亡。

黃暐瀚寫道，不識字的媽媽獨自扶養五個孩子長大，劉建國先前一直猶豫是不是參選縣長，其實是想要多花點時間陪伴母親。 「劉建國常常也會想，如果當年雲林有大醫院，重傷的爸爸不是送去小診所，狀況也許會完全不同。」

黃暐瀚指出，台大醫院虎尾分院已經動工，四年後可以落成，這對雲林人來說，將是醫療資源的提升，會有很大的幫助。他也提到，這幾年雲林人口銳減，已經剩下65萬左右，身為農業大縣，全台灣有1/4的蔬果來自雲林，另外雲林還提供豬肉、鰻魚、稻米、柳丁、咖啡，是台灣的糧倉。

談到雲林選情，黃暐瀚形容「政治上，雲林張家『非常強』！」雲林縣議會43位議員，只有10位民進黨，不到1/4。過去幾度選立委，劉建國都能有六成（甚至68%）的選票，但2022跟張麗善選縣長，只拿41%，直接被碾壓。 黃暐瀚在臉書寫道，既然接受徵召，劉建國就會全力以赴，努力的目標是讓雲林農產有價值、提升醫療資源、長輩健康安老。

立委拿6成票 縣長僅拿4成

劉建國從2012年到2024年，他連續五屆立委選舉得票率穩定在57%到68%之間，2016年甚至高達68.17%。但2022年代表民進黨挑戰縣長時，面對現任縣長張麗善僅拿下41.6%，輸了近15個百分點。

黃暐瀚追問為何會有如此差距，劉建國分析，「第一個有大環境因素，第二個她是連任有在地執政優勢，第三個就是五合一基層選舉實力的落差。」

劉建國指出，雲林縣議會43席，民進黨才佔10席，不到四分之一。20個鄉鎮，民進黨執政的只有7個，也不到一半。「幾乎都是靠攏張家的，不管是國民黨或無黨，全部都是靠攏張家。」

談到張家勢力，劉建國說，「張家在雲林的勢力很堅強，他不只是雲林，他是全國的勢力皆堅強，實力不亞於花蓮的傅家、台中的顏家。」他舉例，北農現在的總經理就是張麗善任內的農業處長。

2026年，劉建國將面對的是張麗善的姪女、前縣長張榮味之女張嘉郡。對於參選意願，劉建國透露，「我當然會期待民進黨黨中央可以透過更詳細的評估，選擇更強更好的人選出來贏得勝利。」但他也強調，「我從頭到尾一直以來面對選戰，不管對手是誰，我們不畏懼任何對手，也不畏懼張家。」

雲林三大困境：人口、產業、醫療

黃暐瀚請劉建國用「三好三壞」形容雲林，劉建國先談三個有待改善的問題：

人口持續流失是第一大困境。劉建國說，2015年雲林人口跌破70萬大關，到2024年已經剩下65萬多，10年流失了將近5萬人。「死亡率高於出生率、遷出大於遷入，每年約流失四五千人。一個縣市如果人口持續下降，整體競爭力是會受到影響的。」目前雲林能投票的選民只剩50幾萬人。

石化園區的兩難是第二個問題。全國最大、也是亞洲最大的石化園區六輕就在雲林麥寮。劉建國說，「對產業來講，他絕對有帶來工作機會，但汙染也是相對會來，對整體環境來講是一個負擔。」以前很多人想把戶口遷到麥寮領補助、享受較好的福利，「現在這樣的意願可能不大了，因為產業界遇到蠻多挑戰，很多小廠商其實關起來了。」

醫療資源嚴重不足是劉建國最關注的痛點。「雲林人繳健保費不輸台北市，為什麼醫療品質沒有都會的品質？」他指出，雲林如果遇到急重症，往南要送台南成大醫院，往北要送台中榮總，「都要跑一個小時，黃金救援時間就是這樣流失。」目前雲林沒有醫學中心等級的醫院。

劉建國也提到，雲林的幸福指數「全國倒數第一名，已經連續好久了」，這是經濟日報最近公布的數據。

雲林三大優勢：雙核心醫療建設 翻轉雲林關鍵

談到雲林的優勢，劉建國首先強調農業產值全國第一。「西螺果菜市場，全國一年只有這一個市場，就可以提供全國一年將近四分之一的蔬果量。」

黃暐瀚追問其他農產品的數據，劉建國一一說明：養豬數150萬頭全國第一，鰻魚產量佔全國六成，稻米是全國最大糧倉。「雲林可以提供給台灣人很多吃的——豬肉、魚、蔬果、稻米都有。」

但劉建國強調，不能只有產值，「我們要讓產值變成更有價值，讓農民的獲利更多。」他主張農業要朝向「雙技」發展——農業生技與農業科技。

農業生技產業園區的缺席，是劉建國特別點出的問題。他說，「屏東的農業產值還低於雲林縣，但屏東在20年前就有一個屏東農業生技產業園區，雲林怎麼可能沒有？這是很奇怪的事情。」劉建國，「我們現在就是一直期待跟中央來爭取這個事情，我們希望可以未來就可以爭取到讓雲林縣有一個農業生技產業園區。」他認為，透過生技與科技的結合，才能真正讓產值變成更有價值，「這不是口號」。

劉建國在介紹他爭取的兩大醫療建設：台大虎尾分院二期與國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心。

台大虎尾分院二期已經動工，預計4年後落成，將成為複合現代最先進的醫院，要有AI醫療、智慧醫療、醫療機器人，未來可望升格為醫學中心。

國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心最快明年就會正式啟用，這是台灣唯一一座，隸屬國衛院底下，針對全國65歲以上老人，從醫療、飲食、產業、福祉做全人全面研究。

劉建國說，這個中心雖然硬體還沒完工，但已經借台大鋤禾館運作4年，現在有80幾位台大專家學者進駐研究。完工後將有300位研究員，可對接雲林400多個村里。

他分享一個案例，「有金孫畫他的爺爺，畫出來有六隻腳，因為阿公是用輔助器在走——輔助器四隻腳、阿公兩隻腳。」還有金孫畫阿嬤是「鳥仔腳」，發現阿嬤有肌少症。這個中心將透過這種人性化方式，深入研究各鄉鎮的健康問題。

劉建國強調，「這兩個中心都在雲林，是一個雙核心的概念，會有共伴效應、產業鏈接，從醫療、製藥、照護、預防相關產業都會自動聚集。」此外，台大雲林分院還附設了全國首創的「農民職業傷病中心」，由農業部支持預算。

提出「預防走入長照」願景

談到對雲林長輩的照顧，劉建國提出「預防走入長照」的主張。他說，長照2.0做得很好，但「我只有六個字——我希望打造讓全國的長輩預防走入長照。」關鍵在於「在地健康老化、在地健康安養」。

劉建國分享跑喪家的觀察，有些長輩96、97歲健保卡幾乎不太用，早上吃完早餐說要去托老所上班，一睡就安詳辭世，沒病沒痛。「台灣應該追求這樣的目標——讓長輩可以在地健康安老。」

他也透露自己是單親家庭長大，「對我媽媽那種感情無可厚非，我一直想多關心她，但因為從政，時間就會壓縮。我家裡還有一老母，我想要花時間陪媽媽，不然一天一天在流失。」他說，台灣已邁入超高齡社會，政府要未雨綢繆。

劉建國強調，「環境整體做好，醫療就可以降低；醫療降低，醫療費用降低，社會福利自然就會做得好。」從醫療環境、照顧老人環境、農業環境，到吸引產業進駐，這是一個完整的邏輯鏈。他希望透過整體環境的提升，吸引高科技產業與人才進駐雲林，翻轉人口流失困境。