「孩子國家養變地方政府養」 盧秀燕籲中央統一撥預算提供免費營養午餐

台中市長盧秀燕昨天說，115學年度起台中公立國中、小營養午餐免費，約21.4萬名學生受惠。以1餐60元到70元計算，1年預算約25億元到30億元。盧秀燕今天（9日）表示，中央政府總預算案規模每年達新台幣3兆元，希望公平照顧各縣市孩子，建議中央撥預算提供全國孩子免費營養午餐。

台中市長盧秀燕（中）9日說，提供免費營養午餐給學生是政府責任，建議中央編列預算提供全國孩子免費營養午餐。（中央社）

盧秀燕今天在台中大雅區出席台中市政府警察局大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程落成典禮後，接受媒體聯訪表示，營養午餐應像課桌椅、校舍或電腦設備等視為是政府責任而非補助，好的政策就該做，台中財政雖非常辛苦，但會想辦法籌錢。

廣告 廣告

她說，很多縣市已要提供免費營養午餐，地方政府財政非常困難，大家都願想辦法籌錢，非常勇敢，也是進步教育觀念，而還沒宣布的縣市可能是還無法籌到財源，連舉債都沒辦法。

盧秀燕表示，每個總統參選人競選時都提到「孩子國家養」，現在看起來是地方政府養，各縣市財力不同，孩子吃得好壞不一樣，希望中央提撥，齊一標準、公平照顧各縣市孩子，讓全國孩子都有免費營養午餐，落實「孩子國家養」政見，也讓各縣市孩子吃得一樣。

不過，民主進步黨籍台中市議員江肇國透過社群網站臉書（Facebook）表示，盧秀燕如果不想出錢就承認，不要政策宣布後才怪中央；錢拿去辦購物節、各種莫名其妙節慶活動，真正該照顧市民、孩子時卻斤斤計較。