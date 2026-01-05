「孩子發燒能不買藥嗎？」黃暐瀚談軍購僵局：連國民黨前立委林郁方也認同應排案進委員會嚴審 擋程序委員會是放棄監督

政治評論員黃暐瀚今（5）日在節目中針對立法院 1.25 兆國防特別預算案持續在程序委員會擱置的現況，展開詳細的議事程序科普與角色職責解析。黃暐瀚強調，評論員與立法委員的權責有本質上的差異，評論員的工作是表達態度，而立委手握實權，更應透過實質審查發揮監督功能。他指出，連國民黨資深前國防立委林郁方也抱持相同看法，認為不應在前端程序就封殺法案，而應讓預算進入委員會「嚴審、質詢、砍預算」。

評論員闡述觀點 立委手握「投票與監督」重任

黃暐瀚首先釐清，公民對公共事務如軍購或核能表達態度是稀鬆平常的事，與反對者之間僅是意見不同。然而，他點出評論員與立委的不同之處，在於評論員只需要「出一張嘴」闡述觀點，但立法委員手握投票與監督的實權，肩負著更重的責任。他認為，正因為立委握有權力，更應該善用這個權力去審核預算，而不是在程序委員會就拒絕排案，因為「擋在程序委員會，就是不排案、不審案」。

連林郁方都說：應該排進程序委員會「不爽再砍」

黃暐瀚提到日前與林郁方同台交流的過程。即便林郁方過去曾有阻擋軍購的紀錄，但針對此次 1.25 兆預算，林郁方的見解與黃暐瀚不謀而合，皆主張應該排進程序委員會。林郁方認為，立委的專業應該發揮在委員會審查階段，如果對預算內容有異議，「就進去以後再把它砍掉就好，而不是擋在那邊」。

黃暐瀚解釋立法院審查流程，指出程序委員會是「特種委員會」，每週二中午召開，目的是決定週五院會議題。（圖/源自黃暐瀚臉書）

科普立院程序：擋在程序委員會等於「拒絕審查」

針對許多網友對立法程序的誤解，黃暐瀚詳細說明，程序委員會僅是決定排案順序，並不等於放行預算。一個法案被提案後，首站是程序委員會，通過後送交院會宣讀並同意「付委」，接著才會進到常設委員會進行真正的詢答、公聽會與逐條審查，最後才進入二、三讀。他強調，進入委員會才是戰場，在野黨在此階段可以開公聽會、找部長說明，甚至將刪減預算。

黃暐瀚說明完整立法程序為：法案順利排進院會後,需在立法院大會「一讀」、「付委」。再送至「常設委員會」(如外交國防委員會)進行審查。通過後還需回大會「二讀」、「三讀」才能完成立法。（圖/黃暐瀚臉書）

1.25 兆為何不能全編入年度預算 要特別條例？

草案中說明1.25兆已特別預算編列。

至於為何賴清德總統要另外編列「特別條例」而非年度預算，黃暐瀚也從財政結構進行分析。他指出，目前年度國防預算已達 9000 億，若要達到占 GDP 5%（約 1.3 兆）的目標，單一年度的常設預算占比將過高，進而衝擊整體的財政分配。因此，透過特別條例將未來八年的預算需求合算，每年分攤約 1000 多億，才能在不破壞年度預算平衡的情況下達成防衛目標。

「小朋友發燒不買藥？」 國防是為了守護自由生活

黃暐瀚並以感性比喻呼籲國防的重要性，他表示台灣面臨軍事威脅，就像小朋友發燒時，家長不能說不買藥讓孩子自己好。他認為，提升國防是為了保障 2350 萬人能繼續在網路上筆戰、繼續投票、繼續自由生活，這不分藍綠。他建議，如果國民黨立委擔心預算有貪汙疑慮，就更應該負起責任，在委員會中嚴審，把每一筆錢都抓出來看清楚。黃暐瀚總結，立委應展現嚴審能力而非拒審，這才是在野黨爭取中間選民與展現監督價值的正確方式。