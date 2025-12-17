「對不副署有不同看法」王世堅盼黨慎思 協商化解衝突

行政院長卓榮泰對再修版財劃法不副署，引爆憲政爭議。民進黨立委王世堅昨天表示，自己對不副署有不同看法，他在日前賴總統召集的便當會選擇不發言、接受黨的安排，但希望黨能夠慎思，即便在野黨有蠻橫的地方，身為執政黨就萬事隱忍，用協商化解衝突。

據指出，身兼民進黨主席的賴清德總統日前邀集綠營立委便當會，民進黨立院黨團總召柯建銘即認為「沒有不副署空間」，政院也不能不執行。

王世堅表示，他身為執政黨立委，黨怎麼決定，他就遵守，但他個人有不同的看法：執政有幾個原則，例如抓大放小，如果政治都是往小處著眼、意氣之爭的話，就會犯很大的毛病，只見針孔不見山洞；但他既然沒有發表看法，只能接受黨的安排，希望未來能夠有所改變。

王世堅指出，柯建銘有缺點也有優點，否則也不會稱霸政壇卅年，他雖然不知道柯建銘有什麼看法，但大家總是殊途同歸，認為執政黨要負最終責任，因此他希望民進黨能夠在這一點慎思，即便現在在野黨有蠻橫不講理的地方，但是身為執政黨，就是要萬事隱忍、盡量用協商方式化解衝突，這是民主的常規，民主政治本來就是有不同政黨，大家有不同的聲音，執政者就是要去委曲求全，所有的改革都是必須一步一步來達成的。

民進黨前立委林濁水近日也透過臉書表示，「柯建銘到底議事熟稔，黨團恐怕問一下比較好」；他感嘆，廿個月來，政黨愈角力，憲政亂象愈讓人摸不清楚所以，不知將伊於胡底；行政院變成既挑戰立法院又挑戰總統，憲政遊戲玩到這荒唐的地步，然後大家齊齊聲喚「我在護憲」？

