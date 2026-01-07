「少子女化辦公室」沒成立過？衛福部：為任務編組非實體辦公室

民眾黨立委黃國昌質疑衛福部從未成立「少子女化辦公室」。衛福部今天說明，2017年曾以該名稱任務編組，屬跨司署協作政策運作模式，並未設有正式辦公地點或員額編制；「少子女化辦公室」並非實體辦公室，目前已提高到行政院層級。

衛福部7日說明，「少子女化辦公室」並非實體辦公室，目前已提高到行政院層級。（中央社資料照）

黃國昌日前質疑，民進黨上任時曾說少子女化是國安危機，要成立「少子女化辦公室」，但他卻發現少子女化辦公室根本從沒成立過。當時行政院發言人李慧芝對此表示，衛福部早在2017年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，到了2018年則進一步拉高層級，由行政院主導提出少子女化對策計畫。

今天在立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議上，黃國昌質詢時再度詢問衛福部長石崇良，衛福部是否有成立少子女化辦公室？石崇良說：「我們確實沒有成立少子女化對策辦公室」。

不過，衛福部下午透過文字說明，為因應少子女化趨勢，衛福部於2017年起以「少子女化對策辦公室」作為任務編組名稱，屬跨司署協作政策運作模式，並未設有正式辦公地點或員額編制，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。

石崇良也透過影片說明，經過仔細翻閱資料後，事實上在2017年為因應少子女化問題，在衛福部成立任務編組，建立一個平台，在衛福部下召集各相關的司署共同討論、提出一些政策。

他表示，後來該議題在行政院高度重視下，拉高到行政院層級，提出少子女對策計畫，為此衛福部角色轉換，搭配整個行政院規畫，加入了其他部會，擴及教保、友善職場及育兒支持等，今年更提升為少子女化對策計畫2.0，全面涵蓋生育跟養育支持。

石崇良並呼籲應該要投入更多資源，希望改變低生育率問題，期待立法院能夠盡快通過關於少子女化對策行動計畫相關預算，以利推動。

衛福部補充，行政院亦已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步聚焦生育家庭各項需求與問題，持續降低國人生育與育兒成本，營造更為友善的生育環境。