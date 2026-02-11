「展現自我防衛決心」賴清德籲朝野年後速審國防特別條例 確保武器交付
記者會說明國防特別預算 三軍司令到場
總統賴清德今天（11日）上午召開記者會表示，國軍最迫切的是及時獲得先進、精準武器，國防特別條例遲未通過，可能讓台灣跌出軍售優先名單、延宕關鍵武器裝備交付，更讓國際質疑台灣守護自己的決心，他呼籲朝野政黨年後開議即刻實質審議、盡速通過國防特別條例。
全文》賴清德：在野黨立委齊頭式為志願役加薪恐違憲、不利軍中領導
總統府上午10時舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，由賴清德總統發表談話，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。除副總統蕭美琴陪同出席外，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將、空軍司令鄭榮豐上將也到場。
國防特別條例延宕 賴清德：台灣恐跌出軍售優先名單
賴清德指出，1月底立法院第11屆第4會期已經結束，行政院提出的國防特別條例草案，歷經兩個月的努力，持續遭受阻擋，未能付委審查。他期待立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，在年後開議就即刻實質審議、盡速通過國防特別條例。
他說，國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等。現今國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。面對中國的軍事威脅持續擴大，印太區域國家都增加國防預算，包括日本、南韓、菲律賓。
賴清德表示，身為國際社會負責任的一員，台灣致力於維護區域的和平穩定，提升國防預算、維護國家安全，絕對不是挑釁，而是展現自我防衛的決心、為確保世界安全的努力，這樣的方向也受到國際社會的高度支持。
他指出，面對日益複雜的區域情況，國軍最迫切的就是能夠及時獲得「先進、精準」的武器裝備，用最先進、最精良的武器裝備，守護台澎金馬、確保民眾的生命財產安全。國防部以專業規畫，提出為期8年的國防特別預算，從七大類持續強化國軍現代化作戰，以及不對稱作戰的能力，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍精神。
賴清德重申，提升國防支出、加大安全投資，是民主友盟國家的共同趨勢，這也使得美國等主要軍備供應國，當前產能早已經排滿。他要感謝美國政府對台灣的支持，為台灣發出報價單；同時，台灣宣示自我防衛的決心，更獲得美國白宮、參眾議院跨黨派議員的公開支持。
他還提到，21年前他擔任立委時，美國決定出售8艘潛艦等，強化台灣的防衛力量、穩定台海現狀，但行政院提出的軍購特別預算案，在立法院程序委員會被阻擋69次，最終導致流產。如果當年能夠通過這項軍購案，屬於台灣的8艘潛艦早已經成軍，相信台灣能對區域的和平穩定，提早貢獻更多力量。當外在威脅不斷提升、建軍工作更加迫切時，再次看到阻擋提升國防的場景，台灣絕對不能再重蹈覆轍。
駁國防條例卡關因未幫軍人加薪 賴清德：已調23項加給
近期有輿論指出國防特別條例的延宕，與政府沒有編列在野黨立委先前提案替志願役官兵一律每月加薪新台幣3萬元有關，並批判政府不照顧軍人，賴清德說，他要嚴正聲明這是完全錯誤的連結。
賴清德表示，民進黨政府比國民黨政府更照顧國軍，過去10年，執政團隊除了四度為軍公教加薪，累計調幅達到14%以外，並為國軍推動裝備換新、老舊眷舍改建，更完成23項加給調升，照顧國軍權益，光是去年，他便調薪5項加給，每年增加支出138億元。
他說，國軍是龐大的組織，不同地區、不同單位、不同任務的弟兄姊妹可以支領的項目，本來就有不同的加給設計，在野黨立委所推動的齊頭式加薪，除了有違憲之虞，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理，不利軍中領導。因此，行政院已經提出釋憲，若合憲，則以追加預算回補。身為民主法治的國家，一定要「合法、合憲」提升軍人福利待遇。唯有制度正確，保障才能夠穩定，全體國軍也才能夠安心。
賴清德強調，政黨之間可以競爭，政策也可以充分溝通讓民眾選擇，但攸關國安、主權與基本生存的國防，更應該要是攜手團結、一致對外。面對各種質疑，軍方和執政團隊從未要求國會無條件通過任何國防預算，而是希望在安全、機密的環境下，向朝野立委詳細說明預算規畫與運用，立委可以審查通過。
府方人士表示，賴總統去年11月即以記者會形式提出「8年1.25兆元國防特別預算」構想，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，但相關條例至今仍在立法院卡關，透過這次記者會，再度強調國防特別預算的急迫性與重要性，向國人清楚說明其對於有效建軍、形成實質嚇阻的重要性，同時澄清近期不實造謠，呼籲朝野共同以國家安全為重，期盼共同支持國防特別條例與國防特別預算，都能盡速完成審議通過。
全文》賴清德：在野黨立委齊頭式為志願役加薪恐違憲、不利軍中領導
