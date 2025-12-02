近年台灣赴越南人次持續增長，看好這一波旅遊熱潮，旅行業者趁勢推出線上旅展，即日起至2026年1月底前，中越峴港5天行程，限量優惠最低16,900元起，直接現省超過5千元。

「峴」上旅展省很大 中越玩5天不用二萬

以峴港為起點的旅程，絕不能錯過令人讚嘆的黃金佛手橋！華泰旅遊介紹到，這座奇特的橋樑，宛如一條金色絲帶，被兩隻從蓊鬱山崖邊探出的岩石巨手穩穩承托。巨手表面佈滿了青苔般的紋理，彷彿是歲月在山巔留下的蒼勁印記。設計者匠心獨運，營造出「一雙神之手從大地之中，掏出一條璀璨金帶」的恢弘意境。它高踞於山巒起伏、終年雲霧繚繞的巴拿山巔，已經成為越南中部最耀眼的新地標。

轉往會安，這座沿著水岸發展的古城，充滿了濃郁的中華文化色彩，曾是聯繫東方與西方的貿易港。漫步於石板路上，兩旁從各式會館到百年古屋，無不散發著懷舊氛圍。在這裡，時光彷彿倒流，每一處雕樑畫棟都訴說著豐富的文化故事與昔日輝煌，讓人沉浸在美好的歷史情懷中。

而在峴港市區，有一座浪漫至極的粉紅教堂，以其獨特的色調，成為廣受矚目的焦點。這座建築的外牆，被柔美的粉紅色調包覆，可愛又充滿夢幻氣息，成為遊客鏡頭下最獨特的風景，更是當地人心中的一片寧靜聖地。 查看原文