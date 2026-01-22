「工作遇奇葩客人」他受挫 過來人曝經驗談：你不孤單

各行各業都有自己的甘苦談，近來有網友分享，自己被客人拿信用卡敲額頭，讓原PO感到十分錯愕，忍不住好奇其他網友有沒有類似的經驗，掀起過來人熱議。

有網友在論壇Threads發文，表示自己最近被客人拿信用卡敲額頭，對方敲完之後還用輕蔑的語氣向原PO表示「拿去結帳」，讓原PO相當錯愕，也十分受傷，忍不住好奇其他網友的經驗談，「有沒有人願意說出你工作遇到的奇耙事？讓我感覺不孤單」。

不少網友分享「曾經在五金行打工遇過客人要裁剪東西，店內規矩是以一尺30公分為單位計價，但跟客人覺得的標準不一樣，他覺得一尺是100公分，跟客人解釋他也聽不進去，客人就很不耐煩在櫃台前面番，繞圈圈加大喊『我是碩士欸！』最後爭執許久客人拿手機出來查，查完就默不作聲灰溜溜離開了」

「信用卡氾濫時，有個客人拿了一本名片本裝滿了各家信用卡，剎有其事的翻來翻去在挑要刷哪張，好像以前的人在翻舊相本一样，後面排隊排一堆」、「業務，客戶要求我從高雄到台北跟他說明，叫我在他們店隔壁街等著，不准過去，然後斷斷續續聯絡等了3小時之後，跟我說『不需要，可以回去了』那天我腸胃炎、嚴重腹瀉」

「有個熟客需要服務不會喊人，他會站在原地瘋狂彈手指，彈到有人理他為止，我帶新人的時候說遇到薩諾斯不要緊張，你手邊事忙完再問他有什麼問題，新人問我『什麼是薩諾斯？』，我說『遇到你就知道了』」、「我員工跟我說有個客人為了我們餐廳白飯從10元漲到15元，在櫃台罵了半小時」。

撰稿：吳怡萱





