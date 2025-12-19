「希望相赫打到50歲」 T1前隊友感嘆：Faker退役就像《英雄聯盟》沒了光

《英雄聯盟》電競賽事的門面毫無疑問是獲得六次世界大賽冠軍的「大魔王」Faker，從 2013 年出道至今已經長征 13 年依然不斷的自我突破，幾天前才與 T1 一起拿下韓國 KeSPA 盃冠軍，Faker 如此大的正面影響力無疑是《英雄聯盟》能持續受到關注的一大原因。但目前 29 歲的 Faker 已經是相對高齡的電競選手，就算他一直抱著要繼續拚戰的決心，不少人還是擔心著某一天 Faker 真的會宣布退役，就連已經退役且與 Faker 同年齡的韓國前上路選手 Khan 都在聊天裡表示：「希望相赫可以打到 50 歲。」

Khan 同樣是努力戰到生涯最後的選手之一（來源：LoL Esports）

18 日韓國前 HLE 資深打野選手 Peanut 開啟 直播 與朋友們開房間玩隨機單中大混戰，連續大戰幾場後 Peanut 拉來 Khan 想要找他一起趁著新賽季開始前製作一支分析隊伍優點與預測排名的影片。在聊天的過程中兩人談到《英雄聯盟》的發展，Peanut 說自己從以前就常常聽別人說再過幾年《英雄聯盟》會陷入危機，他不知道某天可能《英雄聯盟》就會沒落、也不知道日後選手能否像《星海爭霸》的選手那樣有機會透過實況延續事業。看到聊天室有留言稱「只要有 Faker 在，遊戲就不會完蛋」時 Peanut 表示「相赫哥要繼續打啊，相赫哥一定要健健康康的。」與 Faker 曾是隊友的 Khan 也跟著說「希望相赫能打到 50 歲」、「想像 Faker 退役的那天，感覺就像《英雄聯盟》的世界裡沒有了光，太可怕了。」

Peanut 目前跟 Khan 都正在參加 SLL 賽事中（來源：Peanut SOOP）

Faker 的職業生涯並非是一帆風順，在 2017 年世界大賽失利後步入低潮期、年齡漸長的他甚至一度被討論是否應該退役，但 Faker 維持住初心靠著驚人的意志力與自律能力擺脫陰霾，在今年已經 29 歲時完成曾經失之交臂的世界大賽三連霸成就。Faker 的故事一直都在感動著觀眾，在如此大的影響力與號召力之下，不論是選手還是觀眾都希望被許多人當成榜樣的他能夠一直健康的在召喚峽谷裡征戰，因為他身後除了許多人的信念以外可能還有一款遊戲的存亡與否。