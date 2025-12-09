「建築減碳進入材料時代」 低碳建築評估標示制度授證典禮暨論壇登場

蔡哲明 圖片來源｜財團法人台灣建築中心

內政部建築研究所將於12 月 15 日下午13:30假大坪林聯合開發大樓國際會議廳舉辦「低碳（低蘊含碳）建築評估標示制度授證典禮暨論壇」，本次活動以回應建築部門全生命週期減碳與淨零轉型需求為主，藉由制度更新說明、實務案例分享與材料及施工工法交流，整合供應鏈上下游，全面解析我國建築減碳的最新趨勢與行動路徑。

低碳建築評估標示制度授證典禮暨論壇。（圖片來源：財團法人台灣建築中心）

內政部建築研究所表示，隨著全球減碳目標加速演變，建築領域的重心已從使用端節能，擴大到材料選擇與施工階段等「蘊含碳」管理。為了協助產業即時銜接政策脈動並降低轉型風險，本次活動整合政策解讀、標竿案例、材料創新以及施工技術，號召建築、營造、建材、科技製造、金融等跨域單位共襄盛舉。

論壇首先談論制度面，邀請學界專家分享 2025 年版低碳（低蘊含碳）建築評估標示制度的重點變化，例如評估架構、關鍵指標與導入策略。還有新制強化碳資訊揭露，協助業界在設計初期即納入減碳評估，提升決策透明，促進建築各階段的系統化管理。

在案例分享環節，邀請金融業與科技製造業代表，從企業角度解析建築減碳與永續價值鏈治理，分享設計優化、材料策略以及跨供應鏈合作的實務經驗。透過不同建築類型實證，呈現如何在機能需求、成本控管與永續目標之間獲取平衡，並且回應企業 ESG 與國際供應鏈減碳的現實挑戰。

材料與工法成為本次論壇亮點，包含水泥、混凝土及建材廠商將發表低碳混凝土、循環材料與資源再生應用的最新進展，展現材料科技在降低蘊含碳中的重要角色；營造與施工端將分享系統模板、外牆工程等具體減碳手法，低碳策略從藍圖延伸至工地現場，貫徹實作面向。

內政部建築研究所表示，低碳建築的推進需同時仰賴制度引導、產業投資與技術創新，此次活動透過跨領域整合，協助與會者建立從政策到執行的完整脈絡，也展現國內產業在設計、材料與施工的轉型量能，為邁向淨零建築奠定基礎。

活動採線上報名，名額有限，歡迎相關產官學研與業界人士踴躍參與。

報名網址： https://forms.gle/HPQ6ZpQ9Yk66vhY58