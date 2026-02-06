「微博之夜」陳妍希攜鮮肉男星出席 4男星撞衫超尬
大陸娛樂圈盛事微博之夜，離婚恢復單身的陳妍希攜手小她19歲的男星周柯宇，手牽手出席還甜甜合唱，讓兩人是否假戲真做的傳聞，再度引起討論。另外，現場還發生了有趣插曲，4位出席的大咖男星竟然大撞衫，雖然配色不同，但現場還是非常尷尬。
微博之夜主持人：「讓我們歡迎微博熱議度最高的姊弟CP，陳妍希、周柯宇。」穿著粉色蓬蓬禮服，離婚恢單後的陳妍希，看起來氣色很不錯，5日晚間與小19歲鮮肉男星周柯宇手牽著手，一同出席，北京微博之夜，兩人假戲真做的傳聞，再度甚囂塵上。
兩人還是微博之夜，唯一一組CP組合的演唱嘉賓，陳妍希和周柯宇在陸劇《狙擊蝴蝶》中，大談姊弟戀，陳妍希站在小19歲的周柯宇身邊，幾乎看不出年齡差，更傳出拍戲現場，兩人粉紅泡泡不斷，還非常有默契，但太有默契的還有這個。
大陸當紅男星肖戰穿著一襲深紫色西裝，帥氣走紅毯，但有眼尖網友發現，這一身西裝設計和男星陳哲遠及魏大勛，幾乎是一模一樣，差別只在配色不一樣，原來他們穿的都是法國知名品牌的春夏男裝系列，一群男星尷尬撞衫，被大陸網友笑稱，怎麼精品大牌被搞成像是批發了。大陸男星肖戰：「一直以來我都努力做好自己的本職工作，榜樣這個詞，對於我更多的是提醒。」
肖戰奪下微博年度榜樣影人大獎，但現場卻傳出原本在台下應該坐在C位的他卻被換掉，原本曝光座位圖，辛芷蕾、楊冪、肖戰三人是同坐一張沙發，後來卻變成楊冪、辛芷蕾，兩人坐同一張，天后雙C位，楊冪被控偷換名牌，強迫肖戰讓位，但楊冪工作室火速發文，很突然、很震驚、很無奈，要求主辦方給出明確解釋，主辦方也緊急澄清，是工作人員程序失誤，不讓粉絲開撕，流言惡意妄加解釋揣測。
「微博之夜」上，明星們盛裝出席，不料，卻發生3位男星「撞衫」尷尬場面。歌手汪蘇瀧、一線男星陳哲遠及魏大勛不約而同穿著法國...
2月5日微博之夜盛典上，陳妍希與周柯宇合唱熱播劇《狙擊蝴蝶》片尾曲〈早安晚安〉。歌曲尾聲燈光轉暗時，陳妍希自然將頭輕靠在周柯宇肩上，周柯宇露出微笑並微微側身回應，兩人還穿插華爾滋轉圈、貼耳低語等互動，甜度爆表。短短不到三秒的靠肩畫面，因為互動自然，被不少觀眾截圖轉發，成為當晚討論度最高的片段之一。
大陸頂流男星肖戰在2月5日微博之夜盛典上成為焦點人物，不僅第三次斬獲「微博KING」榮譽，更以謙遜姿態引發全網熱議。當晚...
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
趙薇的女兒小四月近日罕見露面，畫面一曝光立刻引發網路熱議。隨著少女漸漸長大，她的氣質與外貌也開始成為網友關注焦點。林宜君
首先介紹的是台北寒舍艾美酒店北緯二十五，攜手丹麥珠寶品牌Pandora，即日起至3月31日推出「甜蜜艾語」聯名雙人下午茶，每套2,080元+10%。靈感源自Pandora情人節系列「UNLOCK LOVE」，以鎖頭、愛心與粉色元素為主軸，將珠寶設計語彙轉化為一桌精緻甜點。整套下午茶包含兩款飲...
69歲藝人陳美鳳因外型凍齡、身材曲線依舊凹凸有致，被外界封為「全台最美的歐巴桑」，多年來始終保持自信與優雅形象，也不吝於嘗試各種風格穿搭，展現不受年齡限制的時尚態度。近日她飛往杜拜度假，並在社群平台分享海灘美照，再度掀起網友熱議。
韓星金宣虎最近爆出逃稅爭議，引發輿論撻伐，他目前還有3部待播作品未播，未來是否能正常播出，仍是個未知數。金宣虎本來因為《海岸村恰恰恰》一劇爆紅，結果2021年就被爆出前女友墮胎一事，事後連最八卦的媒體《Dispatch》都以報導為他平反，原來是前女友自己提出墮胎，且金宣虎當時也強調會負責到底，這才扭
多數企業的尾牙活動，往往有著清楚分工的流程設計：舞台上安排表演節目，台下員工期待抽獎與互動，表演者與觀眾之間形成一條無形的界線。然而，今年康成志業的年度尾牙，卻以截然不同的形式，讓參與的同仁留下深刻印象。
娛樂中心／周孟漢報導女星歐陽娜娜承襲父母優良基因，憑藉亮麗外型、音樂才華踏入演藝圈，並將事業重心轉往中國，也毫不避諱公開發表親中言論，甚至被陸委會納入重點查核對象，但她絲毫未受影響，仍以絕美造型出席各種公開活動。而在近日，歐陽娜娜出席中國年度娛樂盛事「微博之夜」，同日也上傳了當天的絕佳美照，吸引超過3.8萬人朝聖。
2026 高雄櫻花音樂節最後一波演出名單近日正式揭曉，在壓軸人選遲遲未公布的情況下，網路上早已掀起一波「夢幻名單」猜測，不少網友點名TWICE 成員周子瑜、太妍等重量級卡司。最終名單公布後，由南韓饒舌歌手李泳知擔任壓軸演出，也隨即在社群平台引發兩極討論。
2月的愛情，有人戀愛訊號滿格，有人默契高到像心電感應，也有人迎來談婚論嫁時期。想在情人節前後把愛情推進一格，快來看看你是愛情運最旺前三名嗎？
大樂透頭獎保證1億元，《搜狐網》運勢專欄點名3星座，財運將如春日繁花般綻放，錢財不斷流入口袋，開啟財富的新篇章，鈔票如潮水般湧來。
隨著農曆春節將至，各大企業陸續舉辦尾牙、發放年終獎金，卻也讓幾家歡樂幾家愁。一名網友就發文分享，她今年入職剛半年就領到約7.5萬元的年終獎金，創下自身出社會工作以來的新高，讓她開心直呼終於能包個大紅包給爸媽。貼文曝光後引發熱議，不少人回憶第一次領年終的激動，也有醫護、公務員、教師、傳產員工哀嘆年終偏低，感嘆各行各業年終差距驚人。
南部中心／綜合報導尾牙季到來，北部有科技公司席開700桌，找來台南的總舖師掌廚，一上菜就令人驚喜不斷，巨大的鮮紅海大蝦排排吊登場，還有龍蝦冷盤也突破傳統，用禮物盒的方式呈現，超級浮誇上菜秀，一起來看看。
中國娛樂圈年度盛事「微博之夜」5日在北京國家體育館隆重登場，因集結上百位大咖藝人，被網友譽為「頂流之夜」。怎料，典禮在開...
年終將至，娛樂圈老闆如何犒賞團隊再度成為話題焦點。中國女星孟子義因送出一輛汽車作為年終獎，引來讚美與質疑並存的聲浪，意外掀起「大不大氣」的網路論戰。林宜君
中國年度娛樂盛事「2025微博之夜」5日盛大登場，眾多女星盛裝亮相拚排場，卻接連發生跌倒插曲。近期因新戲《難哄》人氣暴漲的章若楠，以及以古裝劇《玉茗茶骨》再受矚目的古力娜扎，先後在公開場合不慎跌倒，畫面曝光引發熱議，古力娜扎也趕緊報平安。趙浩雲
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。