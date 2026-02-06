「微博之夜」陳妍希攜鮮肉男星出席 4男星撞衫超尬





大陸娛樂圈盛事微博之夜，離婚恢復單身的陳妍希攜手小她19歲的男星周柯宇，手牽手出席還甜甜合唱，讓兩人是否假戲真做的傳聞，再度引起討論。另外，現場還發生了有趣插曲，4位出席的大咖男星竟然大撞衫，雖然配色不同，但現場還是非常尷尬。

微博之夜主持人：「讓我們歡迎微博熱議度最高的姊弟CP，陳妍希、周柯宇。」穿著粉色蓬蓬禮服，離婚恢單後的陳妍希，看起來氣色很不錯，5日晚間與小19歲鮮肉男星周柯宇手牽著手，一同出席，北京微博之夜，兩人假戲真做的傳聞，再度甚囂塵上。

兩人還是微博之夜，唯一一組CP組合的演唱嘉賓，陳妍希和周柯宇在陸劇《狙擊蝴蝶》中，大談姊弟戀，陳妍希站在小19歲的周柯宇身邊，幾乎看不出年齡差，更傳出拍戲現場，兩人粉紅泡泡不斷，還非常有默契，但太有默契的還有這個。

大陸當紅男星肖戰穿著一襲深紫色西裝，帥氣走紅毯，但有眼尖網友發現，這一身西裝設計和男星陳哲遠及魏大勛，幾乎是一模一樣，差別只在配色不一樣，原來他們穿的都是法國知名品牌的春夏男裝系列，一群男星尷尬撞衫，被大陸網友笑稱，怎麼精品大牌被搞成像是批發了。大陸男星肖戰：「一直以來我都努力做好自己的本職工作，榜樣這個詞，對於我更多的是提醒。」

肖戰奪下微博年度榜樣影人大獎，但現場卻傳出原本在台下應該坐在C位的他卻被換掉，原本曝光座位圖，辛芷蕾、楊冪、肖戰三人是同坐一張沙發，後來卻變成楊冪、辛芷蕾，兩人坐同一張，天后雙C位，楊冪被控偷換名牌，強迫肖戰讓位，但楊冪工作室火速發文，很突然、很震驚、很無奈，要求主辦方給出明確解釋，主辦方也緊急澄清，是工作人員程序失誤，不讓粉絲開撕，流言惡意妄加解釋揣測。

