「忠於史實」的武士！惡搞神作《彌助模擬器》到2026年還有更新內容

去年和《刺客教條：暗影者》同日發售的的惡搞遊戲《彌助模擬器》（Yasuke Simulator），因為大量玩梗獲得壓倒性好評，被認為比 Ubisoft 開發的遊戲還好玩。而最近官方居然推出了「2026 年更新」，公開影片還別出心裁的以發表會的形式呈現。

擁有壓倒性好評的彌助。（圖源：Yasuke Simulator）

本作最初是為了惡搞 Ubisoft 的爭議作品《刺客教條：暗影者》而誕生的遊戲，開發商名稱甚至幽默取名為「忠於史實的開發者」。雖然以戲謔性質居多，但遊戲在 Steam 上架後卻意外獲得大量玩家支持，衝上「壓倒性好評」的評價，其在 Twitch 上的觀看人數更一度超越了《刺客教條：暗影者》本尊。

而根據 Steam 頁面公告， 2026 年更新內容包含畫面品質提升，讓遊戲中的歷史古城細節更加真實。還包含攻擊特效重製、完全支援 Steam Deck、更流暢的鏡頭移動、可以用汽車甩尾、修改敵人 AI、BOSS 加入死亡動畫、新增更多語言翻譯….等。雖然新內容並不多，但誰能想到這款惡搞遊戲，在近 1 年後還能持續獲得更新呢？