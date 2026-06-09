「愛你的不好，它就會變美！」張柏芝46歲金句爆紅：45+才是女人最有魅力的時候
從「玉女掌門人」到三個孩子的媽媽，張柏芝近期在《L'OFFICIEL HONG KONG》6月號專訪與「雅迪摩登之夜」生日舞台上暢談自我。她在一句「你要愛你的不好，你要愛你的不美」中引發共鳴，成為女性自愛的金句，也讓她通透從容的形象深植人心。
張柏芝坦言，過去經歷風暴後才真正學會與自己和解。她強調，美與愛是一體的，如果只追求外表卻不懂得愛自己，「那種美是不美的」。所謂的「愛你的不好」，是連同瑕疵、歲月痕跡、不夠完美的部分都一併接納。她認為如果自己懂得愛，什麼都是好的年紀，45歲以上是女性最有魅力的時候。她在46歲生日當天感性喊話：「千萬不要被自己定義，肯定自己，每個年齡都閃閃發光。」
戲裡她是《喜劇之王》裡認真討生活的柳飄飄，戲外她走過頂峰、離婚、獨自扶養三個孩子、輿論風暴，近年憑藉《乘風破浪的姐姐2》與《一路繁花》逐步扭轉評價。網友感嘆，她示範了什麼叫把爛牌打好，也就是接納過去、專注當下，越活越通透。
近期她更透露準備重唱出道曲《任何天氣》並籌備新歌，要把「愛自己」的信念繼續唱給大家聽。網友紛紛大讚這才是女性最美的樣子，不被年齡綁架，也不為他人的眼光而活。
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