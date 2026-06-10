「打電動我都忍了！」見男友掛不知火舞胸枕...女友嫌噁心逼丟掉，網看對話狂酸：拜託快分手放生他

《拳皇》（舊譯，格鬥天王）遊戲中的高人氣女角色「不知火舞」，意外成為現實情侶的感情爭議點？一名女網友在社群發文透露，自己在男友房間的電腦椅上，發現了一款印有不知火舞胸部特寫圖案的立體頭枕，當場感到超崩潰。

因為不知火舞周邊引起的情侶爭執。（示意圖，非當事人，圖源：Getty Images／拳皇15 官方）

女網友認為這種把女性胸部作為特寫的動漫商品讓人感到噁心，即便男友解釋「遊戲周邊而已」，並強調是朋友送的禮物，依然無法平息女方的怒火，女方在網路上公開徵求意見，猶豫是否該因此要求男友丟棄周邊，或是直接選擇分手。

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女方曬出的訊息對話中，認為男友每天打電動她都忍了，無法接受連這種東西都要擺出來。而男方在上班中抽空回覆解釋，也試圖緩和氣氛表示下班會收起來。但女方對此卻無法接受，堅持要男方將枕頭丟棄。

這起因《拳皇》周邊引起的爭執，隨即在台灣各大社群論壇引起關注。網友認為先不論文章內容是否為真，但男方打電動、收集動漫周邊屬於個人愛好，而女方將其視為「忍受」並給予否定，代表彼此對休閒生活和次文化的認同有很大的分歧。

一些網友還指出，每個人在私領域都應該保有放自己喜愛物品的權力，只要這些物品不影響公共環境或犯法，伴侶間應該要給出適度的尊重。但也有另一派認為，這種視覺衝擊較強的特寫周邊，確實很容易讓不理解的伴侶感到不適。不過多數社群輿論仍傾向建議雙方，假如連基本的日常娛樂和二次元周邊都無法達成共識，又無法在適當的時間點冷靜溝通，長痛不如短痛，分手或許對彼此都是放過對方的最佳選擇。