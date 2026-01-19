「把台灣賣給美中都是賣國」！柯文哲轟賴清德不要當賣國賊 黃暐瀚反駁：與美做生意、與中結婚完全不同

民眾黨主席柯文哲日前在支持者見面會重砲抨擊，直指「把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國」，並點名總統賴清德「不要當賣國賊」。針對此番言論，政治評論員黃暐瀚在直播中明確表達不同看法，他強調賣台與「做生意」不可混為一談，並以「生意」與「婚姻」的神比喻，拆解台美與兩岸關係的本質差異。

柯文哲怒批：賣給美中都是賣國！點名賴清德不要當賊

柯文哲於見面會中情緒激動表示，「把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，所以賴清德不要當賣國賊。」

黃國昌也補刀質疑，台灣幾代人流血流汗支撐的半導體產業，現在賴政府卻讓 40% 移往美國，行政院長卓榮泰竟還稱是「全壘打」，黃國昌怒轟「他到底是中華民國行政院長，還是美國商務部長？」

黃暐瀚：賣台是失去主權 不是做生意

對此，黃暐瀚表示他感受到了柯文哲的憤怒，但對於「賣台」的定義，他與柯前主席看法不同。他引用馬英九前總統曾說過的「我只會出賣台灣的水果」來論證：賣東西做生意不叫賣台。

黃暐瀚定義真正的「賣台」：主權是否喪失： 只要民主制度存續、人民每四年能選一次市長或總統、國家主人地位不變，就不存在賣台問題；不可逆的改變： 變成由中華人民共和國管轄，那才叫賣台。

川普關稅「No Mercy」！黃暐瀚：數據顯示台灣並未輸

針對外界擔心台灣在對美關稅談判中「輸輸輸」，黃暐瀚提出數據分析：關稅降至15%： 目前看起來關稅已降下來，與日、韓同水平；232條款優惠： 相關限制已獲得優惠且不疊加，並非全盤皆輸。

他舉川普想買格陵蘭、對北約英法加徵關稅為例，強調川普對全世界都是「No Mercy」（毫不留情），這屬於商業與戰略博弈，並非針對台灣的主權霸凌。

台美與兩岸的本質差異：美國要錢、中國要主權

黃暐瀚強調，台美與兩岸的本質差異在於目的：對美關係（做生意）： 關稅與軍購是商業往來。川普不會干涉賴清德能不能當總統，「我們還是我們，錢還是自己的」。；對中關係（一國兩制）： 中國明確要求「一國兩制台灣方案」，目的是讓中華民國不存在，這是主權讓渡。

「結婚 vs 做生意」比喻一針見血

黃暐瀚用生動比喻說明兩者差異：做生意（台美）： 彼此賺賠是買賣往來，生意失敗大不了以後不做了，「我還是我，不用你管」；結了婚（兩岸）： 就像夫妻財產共享、關係不可逆，是兩個家庭一輩子的事。

黃暐瀚總結道，「我們不是要賣給美國，是在跟美國做生意。但現在中國要的不是生意，他要的是主權。」雖然在野黨監督政府是天經地義，但民眾對於「賣台」與「買賣」的定義，應有清楚的選擇。