「投資未來」是跨黨派的和解共識，還是擴大資本市場的煙幕彈？
⊙林信廷
投資未成年人已是共識
近日，藍白兩黨主席鄭麗文與黃國昌共同宣布推動「台灣未來帳戶（Taiwan Future Account, TFA）」，主張由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金用來投資台灣股市，讓年滿18歲的年輕人都能擁有人生的第一筆資金。幾乎在同一時間，民進黨立委郭國文也提出「轉大人ETF」，主張在零到10歲期間，每個月皆由政府與家長各出1200元，透過長期投資ETF的複利效果，讓孩子在成年時累積到「第一桶金」。
在過去一年多朝野高度對立的政治情勢下，這類跨黨派方向趨近的政策主張，實屬少見。尤其兩項提案皆採取「不排富」的普遍性制度設計，在台灣既有福利政策中更讓人眼睛一亮。國發會也已表態，將相關構想納入後續「少子女化對策 2.0」的研議範圍。
整體而言，兩項提案雖在操作細節上有所差異，但政策方向相當一致：不再採取傳統的一次性補助，而是透過基金帳戶與投資運作，將公共資源轉為對未來世代的長期投入。黃國昌指出，這是一項國家級投資未來世代的工程，而非短期補貼；郭國文也表示，希望讓每位孩子在成年時都能擁有一筆資金，作為求學或創業的基礎。
類似西方國家的「基本資金」構想
從制度設計來看，這類讓每個年輕人進入成年時擁有一筆資金的構想，與西方國家古老的「基本資本」（basic capital）的制度理念相當接近。基本資本的核心精神，是由國家在國民成年時，一次性提供一筆資金，作為人生起跑點的普遍性機會平等。
但值得注意的是，目前藍白綠的提案，目的雖與基本資本相近，採用的卻是以儲蓄帳戶與長期投資的操作方式。這也引出一個值得討論的問題：如果政策目標是讓每位兒童在成年時擁有相同的起點，為何不採取兒童成年時直接的一次性給付，而選擇制度設計相對複雜的長期投資帳戶？
對於這項問題，一個可能的解釋是，使用「儲蓄」、「理財」與「長期投資」的政策語言，相對容易取得社會認同，也避免年輕人在成年時突然一次領取大筆金額可能引發不勞而獲的政策爭議。
構成了一種與資本市場緊密連結的「金融化公共政策」
但是，另一個同樣值得關注的面向是，透過儲蓄帳戶的形式，得以將規模可觀的公共預算，加上部分家長的加碼投入，匯聚成大型基金，進而成為資本市場中的一大筆資金來源。從制度效果來看，這構成了一種與資本市場緊密連結的「金融化公共政策」，反映出在經濟成長導向下，政府透過市場投資運作以回應人口與社會問題的治理邏輯。
也正因此，這類制度設計更值得大眾審慎思考與檢視。當政府稅收以投資的形式進入資本市場，並作為實現世代公平的重要工具時，未來投資成果的兌現，將取決於市場表現。但市場本就存在波動，不同世代進場的時點不同，實際獲益可能未必一致。這反而讓原本追求機會平等的制度，產生另一種「不同時期」的不平等，而讓個人福祉差異最終只能歸因於市場機制的時運不濟。
除此之外，兩種提案皆允許或要求家長參與投入，但是，不同社經階層家庭在金融知識、收入條件與風險承擔能力上的差異，將透過投資帳戶制度被進一步放大。資源較多的家庭，能持續加碼帳戶、也較能承受市場波動；相對弱勢的家庭，則往往缺乏長期或穩定儲蓄的條件。結果是，即使制度形式上人人一致，實際運作效果卻擴大不同階層兒少之間的差距，使資源向原本就具優勢的家庭集中。
名為投資未成年人，實為擴張資本市場的正當理由
整體而言，朝野共同提出回應台灣結構性問題的政策構想，值得肯定。但也無法忽視這類金融取向的社會政策開闢了一條讓公共資源進入資本市場的制度性管道。這也讓高舉「投資兒童」與「分配正義」旗幟的社會政策，在某種程度上成為擴張資本市場的正當理由。
若跨黨派對此制度已有高度共識，接下來的關鍵問題便是制度設計上的細緻討論：世代公平應在多大程度上仰賴市場投資成果？又該如何在制度安排中，避免家庭階級差異被進一步擴大？這些問題，有賴後續政策規劃更審慎而周延的思考。至於「投資未來」究竟是朝野真實的共同目標，抑或只是掩護擴大資本市場的煙幕彈，仍有待後續的制度細節與治理設計。
作者為暨南國際大學文社原專班專案助理教授，研究取向以福利理論為基礎，關注福利國家的發展、社會政策的制度分析與批判，特別著眼於以就業為核心的福利制度在當代社會情境下面臨的限制與挑戰。
看更多思想坦克文章
最沒資格質疑114年憲判字第1號判決的是藍白立委
憲政僵局作為一種民意
其他人也在看
中國大陸「瑞幸咖啡」登台 路易莎董座黃銘賢：台灣市場會讓他們「非常辛苦」
被譽為「星巴克殺手」的中國大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee） 傳出12月登台、店址選在台北南京東路三段，引發市場高度關注。對此，台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡（2758） 董事長黃銘賢今（29）日首度親自回應，直言瑞幸所採行的商業模式，其實是「台灣20年前走過的路」，而台灣市場的競爭結構，將讓瑞幸在台發展「非常辛苦」。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 107
戶頭200萬想買0050 她猶豫何時該進場？網友揭關鍵：All in就對了
股海茫茫，再厲害的投資人也無法精準預測高點或低點。一名月女網友增貸200萬元資金剛入帳，正在猶豫要All in投入0050，或等到明年低點再進場，因此發文詢問網友意見，貼文引起討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 7
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 9
台積電最大敵人不是三星、英特爾！外媒點「2大問題」已快失控：壓力全在它身上
在半導體產業中，台灣的「護國神山」台積電無疑是鎂光燈焦點，特別是各大投入AI軍備競賽的無廠（fabless）半導體巨頭，紛紛爭搶台積電產能。不過科技媒體《Wccftech》直言，AI市場需求過於強勁，反而為其帶來不小的壓力，台積電自身更有兩大問題已接近失控，目前的處境可說是「因成功而受苦」。報導指出，隨著AI熱潮席捲全球，台積電成功搶下極高市占率，成為輝達（......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 36
財神追著你跑！2026財運TOP3星座曝光，錢包準備裝滿滿！
2026年的星象變化，讓不少星座在財務表現上特別有感。從本業收入到額外進帳，有些人會明顯感覺到「錢開始動起來」。整體來看，有3個星座在這一年財運表現相對突出，不只收入來源變多，也較容易看到實質成果。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 3
外資齊喊目標價衝上1200元！大摩示愛「這伺服器大廠」賺翻了？ EPS上看27.54元...投資人都笑了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導千金股行情再度升溫，台股上周已有26檔站穩千元關卡，下一棒呼聲最高的，正是勤誠（8210）。勤誠26日股價收在973元，距離重...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
ASIC訂單湧入！「IC測試廠」拉第2根漲停寫新天價 全年EPS上看6元拚歷史次高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球科技巨頭爭相發展ASIC晶片，封測需求不斷上升，相關廠商因而大幅受惠，如欣銓（3264）今（29）日就拉出第2根漲停，...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
台積電最大敵人竟不是三星、英特爾 外媒曝2大問題快失控
在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。中時財經即時 ・ 16 小時前 ・ 3
鴻海醒了？今強漲3%收復230元失土 分析師曝一關鍵：保守看待
鴻海醒了？鴻海（2317）今（29）日價量表現出現起色，不僅股價重新站回230元大關，更在開盤一小時內爆出3萬張大量，買盤回溫。不過，啟發投顧分析師郭憲政提醒，鴻海股本大，要突破壓力區需要大量才能攻上，然外資目前仍在休假，短線續攻機會有限，建議不要急追。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 4
群創轉型有成爆量漲停！面板報價止跌「這2檔」利多狂揚 它卻1原因垂淚跌停板
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導群創（3481）轉型有成，日前傳出手握SpaceX關鍵封裝訂單，帶動其今（29）日股價強攻漲停，爆量36.9萬張，再加上研調顯示面...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
主動式ETF掛牌潮！2檔台股標的明天問世 2026年這檔搶頭香
[Newtalk新聞] 年底封關倒數，台股再創新高，外資的動作轉向為 2026 年預做佈局模式，大盤在基本面、產業面，及資金動能支撐下可望衝刺「金馬」行情，國內主動式台股ETF也如雨後春筍般陸續掛牌。 台灣證券交易所表示，由台新投信募集發行的「主動台新優勢成長」（00987A），及群益投信募集發行的「主動群益科技創新」（00992A）將於明（30）日掛牌，並得辦理融資融券。含上述兩檔ETF，在集中市場掛牌的ETF將達 205 檔。（含被動式 190 檔及主動式 15 檔） 此外，甫在上周五（26日）成立的，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），預計將在明（2026）年 1 月 7 日起正式於交易所上市掛牌交易，將成為明年首檔掛牌的台股主動式ETF。 今年來，台股市場一路在科技產業領軍帶動下攻高，明年在全球寬鬆政策、科技業訂單與獲利預期勁下，加上九合一選舉的政策的利多助攻下，預期台股投資的前景樂觀。各大券商預估，明年台股指數高點區間落在 30,000～35,000 點間，成長空間可期。第一金投信提醒，第一季台股在「紅包行情」效應的推波助瀾下，投資人可藉由台股主動式ETF，由經理新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 1
台積電衝新天價！台股終場收28810點新高點
[NOWnews今日新聞]台北股市距離封關還有2個交易日，今（29）日再寫新紀錄，盤中在買盤挹注下，最高一度衝至28841.64點新高點，終場則是上漲254.87點或0.89%，收在28810.89點...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 3
被低估的AI黑馬股！分析師點名這檔「躺著都會漲」 明年關鍵動能曝
IC設計大廠聯發科日前宣布攜手全球汽車零組件龍頭DENSO，共同開發專為ADAS與智慧座艙設計的客製化車用系統單晶片（SoC），展現其在車用與ASIC領域的進一步企圖。在此同時，法人圈對聯發科的長線評價也出現轉折訊號，資深分析師許博傑直言，只要市場完成對聯發科的「重新定義」，從消費性電子走向矽智財與客製化運算平台，「聯發科躺著都會漲」。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
《匯市》匯銀：明年新台幣匯率28.5～31元
【時報-台北電】展望2026年全球匯市走向，市場不確定性仍高，匯銀預估，2026年初美國經濟與政策方向仍將主導匯市情緒，尤其美國財政與貿易政策後續調整效應，對匯市影響仍然待觀察，第一季匯市波動度恐續維持高檔，但是美國降息循環、國內景氣展望佳，大部分銀行預測明年新台幣匯率將在28.5～31元之間波動，聚焦三大關鍵，即美國降息節奏、台股表現、央行對出口商拋匯限制鬆綁。 匯銀主管指出，由於美元在降息循環告一段落後，美國聯準會主席鮑爾暗示後續降息可能先放緩，美元指數短線出現整理甚至技術性反彈，年初美元偏強格局仍難避免，新台幣匯價先在區間內盤整。觀察後續走勢三大關鍵，首先仍是美國降息節奏，市場持續聚焦美國經濟是否放緩，以及降息路徑並未中斷，美元強勢有望逐步鬆動。 其次是台股表現，上周台股回到28,000點以上，儘管量能不大，外資仍持續偏匯入，但由於年底外資已經放假，預計整體在明年初將有較大反應，而在此之前，新台幣升貶以反應台股表現為主，明年台股表現牽動新台幣走勢。 三是央行對出口商拋匯限制可能鬆綁，由於央行對於出口商每日拋匯金額限制，但近期市場有消息傳出，可能出現準備鬆綁的可能，若開放每日拋匯限時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 2
台積電產能吃緊 3奈米以下先進製程報價下月又要漲
台積電受惠AI應用火熱，驅動3奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從2026年至2029年連續四年調升先進製程...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
聯發科與DENSO合作車用晶片！分析師自信喊：躺著都會漲
IC設計大廠聯發科（2454）近日宣布，正式與全球汽車零組件巨頭DENSO展開合作，雙方將共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）及智慧座艙設計的客製化車用系統單晶片（SoC）。根據分析師預測，隨著聯發科在矽智財與客製化運算平台領域的布局逐步深化，市場對其角色的重新定位將成為推動股價上漲的關鍵動能。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
記憶體2026股價繼續噴？專家曝「飆股魔咒」：有些族群正在鬆動
萬寶投顧投資總監蔡明彰26日於個人Youtube頻道指出，凡是前一年個股及基金大漲，隔年績效都不好，但若是前一年個股及基金墊底，隔年卻因為某個關鍵因素而變飆股。有兩個因素，首先，前一年大漲的股票，把隔年得利多充分反應了，但樹再高也不會漲到雲端上；其次，漲幅過高引發了中長期籌碼的鬆動。蔡明彰表示，所羅門股份有限公司 （2359），在2024年漲329%，在當時......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
台股進入瘋牛模式 週漲近900點這族群卻慘跌！
上週集中交易市場總成交金額為1兆8,188.89億元，全體上市股票成交金額為1兆6,871.68億元，股票成交量週轉率為2.38%。根據台灣證券交易所統計，114年12月26日發行量加權股價指數收盤為28,556.02點，較(114年12月19日)的27,696.35點上漲859.67點，漲幅約為3.10%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
光通訊800G格局確認 CPO 7強必收！
野村投信表示，在美科技股回神的帶動下，台股加權指數維持高檔震盪，電子股表現強勢，AI 與電力相關題材續熱。本週進入耶誕長假，外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金預期將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等；指數維持高檔震盪，拉回有支撐可擇優布局市值型主動式ETF，靈活鎖定權值股長線機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話