「新店金城武」高空硬撐！PALLAS剛出道就被五月天、周杰倫邀請拍MV

記者林政平報導／PALLAS 帕拉斯由主唱 FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）與鼓手大寶（魏浩宇）組成。尚未正式出道前，就曾獲五月天、周杰倫邀請拍攝〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，總點閱數突破 2500 萬次。首張專輯《下天堂》推出後氣勢驚人，一舉登上 2025 年北、中、南跨年舞台，近期更接下超過 30 場商業演出，人氣持續飆升。

帕拉斯將於 10 日晚間 8 點推出第二支音樂錄影帶〈Here Goes Nothing〉，這首歌也是專輯中最狂野、最具攻擊性的 Nu Metal 作品。MV 拍攝當天，四位團員全員身穿皮衣帥氣登場，在烈日高照的戶外高處取景。豔陽直曬下，全員汗如雨下，直呼像是「曬到脫了一層皮」，卻仍咬牙撐完每一個畫面。

導演黃中平以電影級運鏡捕捉團員氣場，讓每位成員電力全開、帥度爆表。其中有「新店金城武」封號的主唱 FAMA，更是鏡頭魅力大爆發，成果讓帕拉斯與製作團隊都相當滿意。

回憶拍攝過程，FAMA 直言這幾乎是一次身心極限挑戰：「大家都很累，也都有點害怕，但既然走到這裡，就不可能放棄。」團長小葵則笑說，原本打算拍攝前一晚吃得飽一點，讓血糖高一些好入睡，沒想到卻整夜失眠，凌晨三點直接出門集合，自嘲是「史上最慘開工前夜」。

FAMA 也坦言，直到拍攝前八小時才真正意識到對高度的恐懼，但仍選擇站上最高點完成畫面，「這一天其實很像我們樂團現在的狀態，既然決定一起走下去，就一定要走到底。」

