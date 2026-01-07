「早知不要乖乖還錢」饒慶鈴：中央懲罰財政優等生
新版財力級次名單出爐，台東縣與新竹縣市和台北市都並列第一級。尤其是台東縣，從第五級躍升至第一級，縣長饒慶鈴直言難以理解，質疑中央「懲罰財政優等生」，早知道不要乖乖還錢就好了。
花蓮縣則從第五級一口氣升到第二級，縣府表示，花蓮比六都高雄、台南市還高，實在不公平，將讓縣市間的「垂直公平」惡化。
台東：欠債反有利
「新年竟收到這樣的『驚喜大禮包』。」饒慶鈴說，台東縣過去幾年辛苦還債、維持財政紀律，卻換來更沉重的財政責任，這樣的制度設計「欠債反而較有利」，對努力自律的地方政府而言，並非好的示範，反而加重地方負擔。
饒慶鈴說，北市人口近三百萬，稅收高達約一千八百億元，台東縣人口僅約廿二萬人，稅收約十二億元，兩者在財政規模與結構上存在極大差距。
饒慶鈴表示，新竹縣、市有科學園區作為重要的財源支撐，台東沒有科學園區，只因財政自律、降低負債，就被列與台北、新竹縣市相同財力級次，令人質疑。
張麗善：相當錯愕
雲林縣由第五級調升為第四級，高於台南、彰化等縣市，縣長張麗善直言「相當錯愕」，反問「雲林何時變得這麼有錢？」質疑中央調升財力等級的依據，歲入未增加的情況下，形同「逼地方舉債」，縣府將函文中央表達嚴正立場。
新竹縣從第三級躍升至第一級，縣政府昨回應，今年度各項重大建設經費已編列，仍繼續推動，不受影響；未來在爭取補助時，也會要求各局處建議中央提高補助比率。
新竹市連跳兩級成為第一級，新竹市政府主計處說，中央若僅因統籌分配稅款增加便調升竹市財力等級，無疑是透過實質扣減中央補助比率，來抵銷竹市獲配統籌分配稅款。
黃偉哲：很不得已
至於台南市則是連降兩級、從第三級變第五級，市長黃偉哲指出，新版財劃法使台南財政陷入窘境，對比台北還能喊出營養午餐免費，福利政策大灑幣，台南財政收入明顯大幅減少，財力被評估連降二級，真的是很不得已。
