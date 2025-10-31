「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片

曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。

甄志強的遺孀在抖音發布訃聞，表示甄志強「今驟然離別，猶似星隕長河，痛徹心扉」。他離世時全體家屬都陪伴在側，並體念丈夫低調謙和的本性，後事將從簡處理。

不過，據港媒報導，有消息人士透露甄志強離世相當突然，外傳是打球後心臟出現問題。更令網友感到震驚的是，甄志強在他離世前一日，即20日，還在抖音發布影片，分享自己在深圳機場貴賓室享用大碗牛肉麵和大包子，當時看來食慾和精神狀態都十分不錯。

甄志強憑藉《碧血青天楊家將》中的展昭一角和俊俏外型走紅，但演藝生涯中最轟動的事件，莫過於1998年與名媛趙金卿的「忘年戀」。當時，甄志強戀上比自己年長23歲的商界女強人趙金卿，由於兩人的年齡、背景地位懸殊，這段戀情轟動一時。甄志強因此一度遭受外界嘲諷與壓力，最終導致兩人分手，結束了兩年的戀情。

甄志強在2009年淡出螢光幕，轉往深圳、上海發展餐飲事業，但經營不善。近年他積極回香港尋求復出，並曾在電影《PTU機動部隊》、《鬼探》中客串演出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導