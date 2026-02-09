「最帥法師」Keng脫了秀肌肉 《泰殺歌后戰》一半時間都沒穿衣服

記者許瑞麟報導／泰國喜劇電影《泰殺歌后戰》邀來泰國當紅新星Keng化身韓國巨星，展現苦練許久的韓文Rap與性感K-POP舞蹈，他更在片中大方展現精實胸肌腹肌，養眼畫面讓搶先觀影的粉絲驚呼：「Keng有一半的時間都沒穿衣服！」

現年24歲的人氣新星Keng近年於泰國影視圈急速竄紅，在踏入演藝圈前，來自帕堯府的他曾是一名泰文老師，因一段教書影片在TikTok爆紅，單日突破百萬觀看，被網友封為「最帥泰文老師」。憑藉電影《荊棘天堂》嶄露頭角後，Keng去年主演BL劇《靈魂重生》，他在劇中飾演的驅魔人被粉絲封為「最帥法師」，帥氣施法畫面讓網友集體淪陷，紛紛高喊「求祭改」，人氣直線飆升，出席活動時動輒吸引數千名粉絲到場圍觀。

Keng在《泰殺歌后戰》秀出好身材。（圖／威視提供）

在新片《泰殺歌后戰》中，Keng飾演擁有千萬粉絲的韓國偶像「艾力斯金」。劇組特別為他量身打造集結高音、韓文Rap及英文歌詞的高難度主題曲〈BEAST〉。為此Keng在開拍前接受高強度特訓，不僅要苦練舞步，更要練習帶有韓文腔調的泰語與英語。

Keng坦言：「韓文饒舌的節奏感非常獨特，比泰文更有挑戰性，但我必須讓自己看起來像個天生的超級巨星。」拍攝期間他正同時軋戲《靈魂重生》，行程近乎滿檔，「我只能把時間切開用，平日拍戲，周末進工作坊練習，全力拚到底。」

Keng在《泰殺歌后戰》大展歌藝和舞技。（圖／威視提供）

〈BEAST〉的錄製更堪稱「魔鬼等級」，Keng與馬來西亞的製作人連續錄音長達15個小時。他笑稱，初次看到歌詞時完全無從下手，只能把歌詞一字一字拆解重組，「音高可以練，但發音真的很難，尤其是Rap的發聲方式非常多。」Keng的敬業投入讓劇組驚歎不已，工作人員都一致認同他自帶巨星氣場，每次現身都能量滿滿，甚至笑稱他是劇組的強心針，「只要Keng一到，大家的動力就回來了！」

《泰殺歌后戰》不僅劇情爆笑，音樂製作更展現極高野心。為了打造娛樂性的觀影體驗，劇組特別與泰國環球音樂合作，大手筆為主演群量身打造八首風格迥異的原創歌曲。從致敬90年代的復古金曲〈Magical〉，到展現青春能量的Z世代電子舞曲〈Takhli Gang〉，以及邀來國際製作團隊操刀的重磅單曲〈BEAST〉，讓台灣觀眾在歡笑之餘，同步感受泰式流行樂的獨特魅力。

《泰殺歌后戰》將於2月13日在台上映。

《泰殺歌后戰》Keng自帶巨星氣場。（圖／威視提供）

