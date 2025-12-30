「最美星二代」太老實！韓菲憑手沖咖啡技藝踢館Yahoo《星二代很忙內》卻意外把把戀愛心事全說了？人夫余祥銓點頭給韓菲打滿分 焦曼婷不爽抗議「只有我一個人在上班？」
余祥銓和焦曼婷在Yahoo《星二代很忙內》再度接獲新任務，挑戰變身一日咖啡農夫。為了成為一名合格的咖啡農夫，還先接受穩定度特訓，學習認識咖啡。此時，網稱「最美星二代」的韓菲現身，自告奮勇擔任小幫手。韓菲透露，因為懷抱著開咖啡廳的夢想，她和媽媽余皓然一起考取國際吧檯師證照，對手沖咖啡有一定的掌握度。果然才一出手，就獲得咖啡師傅的稱讚。
余祥銓和焦曼婷第一關先學沖煮咖啡，兩人從磨豆開始了解沖泡技巧。韓菲還記得，當時在考吧檯師證照時，規定要在16分鐘內完成7杯飲品，不過她動作很慢，所以一開始都會超時。此時余祥銓和焦曼婷已經磨好豆子，過程中余祥銓不停吐槽，狂虧焦曼婷氣味描述不精準，不滿她頻繁找老師協助。
焦曼婷求知若渴，懶得理余祥銓，她一邊沖泡一邊詢問韓菲會不會分辨老師說的「悶悶的味道和通透的味道」，沒想到韓菲全神貫注在看他們的沖泡動作，完全沒聽到焦曼婷的提問，連老師都不知道焦曼婷問了什麼，一旁的余祥銓更不用說，幾乎全場「一問三不知」。焦曼婷哭笑不得，大聲抗議：「難道今天只有我一個人在上班嗎？」
聽到余祥銓委屈碎念沒人肯幫自己，心軟的韓菲馬上決定下一關要當余祥銓的小幫手。然而他們第二關是體力活「修剪咖啡樹枝」，韓菲坦言自己喜歡去咖啡廳看書更勝種植，余祥銓好奇問道：「男朋友不會覺得妳這種生活很無聊嗎？」韓菲老實交代「沒有相處很久」，余祥銓馬上機會教育，建議她交朋友可以多看、多相處，不用急著深交。
余祥銓繼續關心韓菲在演藝圈的適應情況，韓菲覺得以前唸書考試是只要有讀書就會有分數，但演藝圈很多事情沒辦法掌控。她也提到從小就對音樂非常感興趣，雖然社恐但嚮往舞台，因此決定進入演藝圈。
最後韓菲協助焦曼婷採收咖啡果實，聊到這次出外景過程有趣，還能接觸大自然，希望下次有機會挑戰烘焙店。在余祥銓和焦曼婷分出勝負後，韓菲面對兩位前輩，委婉以自己個性內向為由，選擇傾向和焦曼婷成為同事。余祥銓雖然不服氣，但仍給辛苦一整天的韓菲打了滿分，稱讚她全程不畏懼、肯吃苦，實在是「很棒的女生」。更多星二代交手的精彩內容都在Yahoo《星二代很忙內》。
Yahoo《星二代很忙內》每週二下午1點在《星二代很忙內》Yahoo TV頻道與《星二代很忙內》官方YouTube頻道播出，並於每週四晚間9點在緯來綜合台電視頻道、晚間10點在緯來綜合台YouTube頻道跟播。
