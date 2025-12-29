「有軍演就不論壇」質疑有理？黃暐瀚 16 字評蔣萬安雙城論壇：兩難中沒入對岸窠臼、已屬難得！
不提九二共識卻提「民國」？黃暐瀚讚蔣萬安雙城論壇講稿「厲害」：巧妙連結五四、搶攻中間選民
台北市長蔣萬安12月28日在上海參加第16屆台北上海雙城論壇，引發正反意見討論。政治評論員黃暐瀚今（29）日節目中坦言「完全理解反對聲浪」，但他以「強調民國、堅持民主、呼籲和平、努力交流」16字總結蔣萬安此行，認為在「不放棄交流又得顧及台灣民意」的兩難下，蔣萬安的談話「已屬難得」，並讚許這是國民黨政治人物與對岸互動的「很不錯的模式」。
縮短行程當天來回 兩晚都在台北過夜
黃暐瀚指出，蔣萬安在台北市發生隨機殺人事件後，認為身為台北市長必須以市政為重、以市民為重，因此做出縮短行程的決定。黃暐瀚以通勤為例說明：「你今天早上起床去高雄，晚上又回台北，你這樣算是有離鄉背井、有離開家裡嗎？沒有啊。」他認為蔣萬安「至少沒有真的離開台北」，雖然有些人可能覺得沒什麼意義，但他認為有其象徵意義。
從「科技改變生活」巧妙連結五四運動
根據媒體報導，蔣萬安在論壇致辭時提到「接觸比抵觸好，對話比對抗好」，盼台海不再波濤呼嘯，而是和平繁榮。黃暐瀚注意到，兩位市長背板上寫的是「科技改變生活」，看起來很不政治，蔣萬安找到了切入點。
蔣萬安在致詞中提到，「民國八年五四運動喊出的德先生、賽先生，賽先生就是科技與AI，從我們的文化來看，德先生就是民為邦本、本固邦寧。我們談民主、談科學、談市政。」
黃暐瀚分析，「科技、Science，這就是『賽先生』、『德先生』。民國八年，五四運動，『民國』就跑出來了。」他讚賞蔣萬安透過科技主題巧妙連結到民主與民國，「蔣萬安這個市長的講稿還有他的幕僚，我是覺得還蠻厲害的，我也很支持，我覺得講得不錯。」
雙城論壇今年延期到十二月舉辦
黃暐瀚指出，雙城論壇原本不是12月舉行，「本來是8、9月就要去了」他解釋，當時正值「抗戰80週年紀念」，兩岸在搶主導權，「九三軍人節、九三閱兵天安門、還有習近平、還有普丁、還有金正恩。所以那個時候就講到底是共產黨打的嗎？不是，是中華民國國民軍打的。」
黃暐瀚指出，當時很多議題卡在那邊，「是不是要談抗日、抗戰勝利？是不是要講九二共識?是不是要講一中各表？是不是要講反台獨？是不是要講偉大中華民族的復興？好多的議題卡在那邊。」但這些議題後來「輕舟已過萬重山、白駒過隙」都過去了。
「波濤呼嘯」暗指軍機軍艦 向對岸喊話
蔣萬安在致詞中提到，「我誠摯的期盼，也懇切的呼籲在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。」
黃暐瀚解讀這段話別有深意，「什麼東西會呼嘯？什麼東西會引來波濤呢？軍艦會引來波濤啊，軍機會帶來呼嘯啊。」他以自己在空軍服役的經驗說明，「軍機就是呼嘯，軍艦就是波濤，不要波濤呼嘯就是不要軍機軍艦。」
黃暐瀚指出，很多新聞台都忘記把前面那一句加進來，蔣萬安提到「我等一下就要搭飛機再回台北了，我的飛機會經過台灣海峽，我希望以後再提到台灣海峽的時候就不再是兵凶戰危了。」黃暐瀚強調，「所以他是在跟對岸喊話。」
黃暐瀚:「沒講什麼」更重要
黃暐瀚進一步指出，蔣萬安此行更重要的是「沒有講」那些敏感詞彙。對比上海市長龔正致詞提到「兩岸同胞血脈相連，命運與共，兩岸一家親的親情與溫情」「共同奮鬥，就一定能夠共創中華民族偉大復興的美好未來」，蔣萬安則完全沒提這些。
黃暐瀚分析龔正講的內容，「兩岸民族、兩岸一家親、血脈相連、中華民族的偉大復興的美好未來。」但蔣萬安沒講什麼?「他沒講九二共識，沒講一個中國，沒講抗戦勝利八十年，沒講反台獨，沒講中華民族偉大復興。以上所述這些他通通都沒有講，他講的是民主跟民國。」
黃暐瀚認為，這是國民黨政治人物在跟對岸互動時的一個很不錯的模式，「雖然其他政治人物不一定這樣講、不一定這樣做，但是我覺得蔣萬安他是有在想、他是有在思考，就是如何能夠讓台灣最大的這個所謂40%的非藍非綠非白的選民，他們希望聽到的是什麼。」
坦承台灣有質疑聲浪 不讓對岸誤判
蔣萬安在致詞中也坦承，「在台灣有人支持我們對話，有人質疑我們交流。在大環境跌宕起伏的此刻，我們持續為了雙城論壇而努力堅持。」
黃暐瀚認為這點很重要，「你不要讓對岸以為說，其實台灣都是分分鐘，只有少數頑固的台獨分子。台灣很多人是不要我來交流，即使我都來了以後，通關密語都沒講，中華民族也沒講，九二共識反台獨都沒講，我這樣台灣還是馬上回去要被民進黨的議員（質疑)。」
黃暐瀚強調，「他把台灣有不同意見，但我還是堅持努力交流講出來，他把呼籲和平、希望海峽應該和平、不要再有波濤呼嘯、不要再有呼嘯,和平繁榮(都講出來了)。」
黃暐瀚指出，昨天確實有民進黨議員在責備蔣萬安，理由是蔣萬安曾在台北市議會被問到，如果兩岸兵凶戰危有軍演有軍事威脅的話就不辦雙城論壇，「蔣萬安用一個台海、台灣海峽不應該是波濤呼嘯(來回應)。」
「有軍演就不論壇」質疑有理 黃暐瀚：我完全理解 黃暐瀚坦言，他看到很多反對蔣萬安前往上海出席雙城論壇的聲音，「我完全理解」。他指出：「兩岸情勢緊張，明天中國馬上又要進行圍台軍演，要求蔣市長『有軍演就不論壇』的議員主張，是有道理的。」 但黃暐瀚認為，身為台北市長，去與不去，蔣萬安必須做出選擇。
兩岸交流16年傳統 但上海多派副市長
對於兩岸交流的必要性，黃暐瀚表示，雙城論壇已有16年傳統，從郝龍斌市長到柯文哲市長再到蔣萬安市長。很多聽眾質疑，「兩岸兵凶戰危還交流？」
黃暐瀚回應，「兩岸現在兵凶戰危，藍跟綠跟白跟非藍綠白的選民都各自有不同的concern（擔憂)跟想法。可是我是覺得應該要厚植軍備、釋出善意、避免戰爭、努力交流,簡單講是這樣。我們維護我們是中華民國，但沒有必要跟中華人民共和國吵架、甚至打仗。」
黃暐瀚說，「『不去』是一個選項，但『去』就代表什麼？代表沒有放棄交流。可是你不能去了以後，落入對岸的窠臼跟架構，去講對岸要你講的話。」
黃暐瀚分析，蔣萬安面臨的是「在不放棄交流，又得顧及台灣民意的兩難」。他認為：「既要交流，又不想撕破臉，也不能偏離台灣主流民意的情況下，蔣萬安的談話，已屬難得。」 他強調，所有先前預測「對岸希望蔣萬安講的」，包括九二共識、一個中國、反台獨、中華民族偉大復興，蔣萬安都沒講。「難道你希望他去那邊也講九二共識一中各表，然後兩岸都是中國人，我們都是一家親，然後中華民族偉大復興是兩岸人民的共同願望，一定會完成這個偉大的統一，你希望他講的是這樣，還是這一次的內容？」 黃暐瀚並再次強調自己的16字結論：「強調民國、堅持民主、呼籲和平、努力交流。」
